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Άρχισε σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, η κατ’ άρθρο συζήτηση των τεσσάρων από τη δέσμη οκτώ νομοσχεδίων με τα οποία τροποποιείται ριζικά το Οικογενειακό Δίκαιο.

Πρόκειται για τη μεγάλη μεταρρύθμιση που ρυθμίζει τις οικογενειακές σχέσεις και κυρίως την προστασία των παιδιών που άρχισε από το 2018. Ήδη η Βουλή έχει ψηφίσει τέσσερα συν ένα νομοσχέδια (περί διαμεσολάβησης) και απέμειναν τα άλλα τέσσερα που εκκρεμούν από το 2023, λόγω αντιδράσεων από τους δικηγόρους, τους μονογονιούς αλλά και την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού.

Τα νομοσχέδια αφορούν:

1. Τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός)

Νόμος του 2018.

2. Τον περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του

2018.

3. Τον περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.041-2018)

4. Τον περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) νόμο 2018.

Όπως δήλωσε στον «Φ» η πρόεδρος της Επιτροπής Φωτεινή Τσιρίδου, σήμερα άρχισε η συζήτηση για την ολοκλήρωση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης και πρόσθεσε ότι τα νομοσχέδια θα συζητηθούν και στις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής με στόχο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να βρίσκονται ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Σύμφωνα με τη λειτουργό του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επιμελήθηκε των νομοσχεδίων Φαίδρα Γρηγορίου, με τα νομοσχέδια τροποποιείται η πρόνοια που αφορά στην περίπτωση παράλειψης δήλωσης επωνύμου του τέκνου, η οποία στοχεύει στην ίση μεταχείριση των γονέων και προβλέπει ότι το τέκνο θα έχει διπλό επώνυμο αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων του.

– Επιβάλλεται η υποχρέωση συνεκτίμησης της γνώμης του τέκνου, του συμφέροντος του τέκνου, όπως επίσης και τυχόν περιστατικών βίας, από διοικητικές ή άλλες αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια διοικητικών ή άλλων διαδικασιών που σχετίζονται με το τέκνο.

– Επιτρέπεται στον ένα γονέα να ζητήσει την αξιολόγηση, θεραπεία, στήριξη, παρακολούθηση του τέκνου από επαγγελματία, χωρίς να απαιτείται συναίνεση του άλλου γονέα, στις περιπτώσεις που το τέκνο είναι θύμα βίας στην οικογένεια ή σεξουαλικής κακοποίησης από τον άλλο γονέα ή τρίτο πρόσωπο, κατόπιν καταχώρησης ποινικής υπόθεσης.

– Προβλέπεται ο διορισμός λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ή και εάν κριθεί απαραίτητο, λειτουργού των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιστάσεων που σχετίζονται με τη γονική μέριμνα του τέκνου, και την υποβολή σχετικής Έκθεσης προς το Δικαστήριο.

– Προβλέπεται η δυνατότητα σύγκλησης Επαρχιακής Πολυθεματικής Ομάδας, υπό τον συντονισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, με σκοπό την κατάρτιση σχεδίου παρέμβασης που δυνατόν να περιλαμβάνει εισηγήσεις ως προς την αναγκαιότητα λήψης ενδιάμεσων μέτρων. Παράλληλα, προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης οδηγιών και διαταγμάτων από το Δικαστήριο, για την εφαρμογή και παρακολούθηση του σχεδίου παρέμβασης.

– Προστίθεται πρόνοια με την οποία το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, μετατρέπεται σε υποχρέωση, από τη στιγμή που ο εν λόγω γονέας αιτείται και επιτυγχάνει την έκδοση σχετικού διατάγματος επικοινωνίας.

– Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης διατάγματος επικοινωνίας με επίβλεψη, όταν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, και ειδικότερα στις περιπτώσεις περιστατικών βίας και στις περιπτώσεις που ο ένας γονέας διαμένει με το τέκνο σε χώρο φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Το διάταγμα επικοινωνίας με επίβλεψη εκδίδεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ως ενδιάμεσο μέτρο και δύναται να εκδοθεί ως τελικό μόνο σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει αυτό εύλογο.

– Προβλέπεται η δυνατότητα παραπομπής των γονέων σε υποχρεωτική συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα, ή πρόγραμμα εκμάθησης γονικών δεξιοτήτων, όταν αυτό είναι προς όφελος των σχέσεων γονέων και τέκνων.

– Προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης διατάγματος διατροφής προς όφελος του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στις περιπτώσεις αφαίρεσης της γονικής μέριμνας των τέκνων από τους γονείς, και ανάθεσης της σε αυτόν, νοουμένου ότι δεν υφίσταται οικονομική αδυναμία των γονέων να συνεισφέρουν στη διατροφή του τέκνου.

– Προστίθεται πρόνοια, η οποία προβλέπει την παράταση της ισχύος του διατάγματος διατροφής του τέκνου και μετά την ενηλικίωση του, δηλαδή χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης νέου διατάγματος που να το ρυθμίζει. Αυτό θα ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που το τέκνο, παρά την ενηλικίωση του, δεν έχει συμπληρώσει τη βασική σχολική εκπαίδευση του, δηλαδή τη φοίτηση του σε δημόσιο ή ιδιωτικό λύκειο ή τεχνική σχολή. Η παράταση δεν θα ξεπερνά τους 24 μήνες από την ενηλικίωση του.

– Διασφαλίζεται η αποκάλυψη της πραγματικής εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης των γονέων, μέσω ένορκης δήλωσης, για σκοπούς καθορισμού του ύψους της διατροφής του τέκνου.

– Προστίθεται πρόνοια η οποία προβλέπει την επιβολή από το Δικαστήριο επιπρόσθετου ποσού, σε περίπτωση μη καταβολής της διατροφής από τον υπόχρεο, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού διατροφής, εκτός αν αποδειχθεί εγγράφως οικονομική αδυναμία του υπόχρεου.