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Πάνω από 2.100 ζευγάρια στην Κύπρο πήραν διαζύγιο μέσα στο 2024, αριθμός που αντιστοιχεί σε σχεδόν έξι χωρισμούς την ημέρα. Άλλοι γάμοι κράτησαν μόλις λίγους μήνες, ενώ εκατοντάδες τελείωσαν μετά από 20 και περισσότερα χρόνια κοινής πορείας. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις επαρχίες, αλλά και σημαντικό αριθμό διαζυγίων σε οικογένειες με παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, συνολικά, το 2024 καταγράφηκαν 2.107 διαζύγια, έναντι 2.134 το 2023. Η μείωση ήταν μικρή, μόλις 27 περιπτώσεις, με τον συνολικό αριθμό να παραμένει πάνω από τις 2.000 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το 2022 είχαν καταγραφεί 1.503 διαζύγια, ενώ ένα χρόνο αργότερα ο αριθμός ανέβηκε στα 2.134. Η χρονιά με τα περισσότερα διαζύγια παραμένει το 2019, όταν καταγράφηκαν συνολικά 2.308.

Το 2024 αντιστοιχούσαν 2,16 διαζύγια ανά 1.000 κατοίκους.

Τα στοιχεία ανά επαρχία

Τα περισσότερα διαζύγια καταγράφηκαν στη Λευκωσία, όπου το 2024 έφτασαν τα 794. Έναν χρόνο προηγουμένως ήταν 891.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Λεμεσός με 575 διαζύγια, αυξημένα σε σχέση με τα 555 του 2023.

Ακολούθησε η Λάρνακα με 397, έναντι 376 το 2023, ενώ στην Πάφο τα διαζύγια αυξήθηκαν από 217 σε 250.

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκαν 91, τέσσερα λιγότερα από το προηγούμενο έτος.

Η Λευκωσία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση, κάτι που συνδέεται και με το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη επαρχία σε πληθυσμό.

33 διαζύγια πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος γάμου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη διάρκεια του γάμου. Σε 33 περιπτώσεις, το διαζύγιο εκδόθηκε πριν συμπληρωθεί ο πρώτος χρόνος. Στα τέσσερα χρόνια γάμου καταγράφηκαν 130 διαζύγια και στα πέντε χρόνια 143.

Οι χωρισμοί δεν περιορίζονται στα πρώτα χρόνια του γάμου. Συνολικά 359 ζευγάρια χώρισαν μετά από 10 έως 14 χρόνια γάμου, ενώ άλλα 299 μετά από 15 έως 19 χρόνια.

Η μεγαλύτερη κατηγορία ήταν οι γάμοι διάρκειας 20 ετών και άνω, με 484 διαζύγια.

Η μέση διάρκεια των γάμων που κατέληξαν σε διαζύγιο ήταν το 2024 τα 13,2 χρόνια.

Σχεδόν οι μισοί χωρίς εξαρτώμενα παιδιά

Από τα διαζύγια του 2024, τα 1.047 αφορούσαν ζευγάρια χωρίς εξαρτώμενο παιδί. Σε 541 περιπτώσεις υπήρχε ένα παιδί και σε 397 δύο.

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών, τόσο μικρότερος είναι και ο αριθμός των διαζυγίων που καταγράφεται. Συγκεκριμένα, 72 διαζύγια αφορούσαν ζευγάρια με τρία εξαρτώμενα παιδιά, 18 με τέσσερα και μόλις τρία με πέντε ή περισσότερα. Βέβαια, οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά είναι και λιγότερες στον γενικό πληθυσμό.

Συνολικά, 1.638 εξαρτώμενα παιδιά συνδέονταν με διαζύγια που εκδόθηκαν μέσα στο 2024. Τα περισσότερα, 537, ήταν ηλικίας από 5 έως 9 ετών.

Κυρίως μεταξύ Κυπρίων

Τα περισσότερα διαζύγια του 2024 αφορούσαν ζευγάρια όπου και οι δύο σύζυγοι ήταν Κύπριοι. Συνολικά, καταγράφηκαν 1.167 τέτοιες περιπτώσεις.

Υπήρχαν επίσης διαζύγια μεταξύ Κυπρίων και ατόμων άλλων υπηκοοτήτων, μεταξύ αυτών από την Ελλάδα, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Στην περίπτωση των Ελλήνων αντρών, 61 διαζύγια αφορούσαν γάμο με Κύπρια, ενώ σε ακόμη 46 περιπτώσεις και οι δύο σύζυγοι ήταν από την Ελλάδα.

Οι γυναίκες που πήραν διαζύγιο το 2024 ανά υπηκοότητα