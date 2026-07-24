Ένα από τα ακριβότερα διαζύγια στην ιστορία πήρε νέα τροπή, καθώς δικαστήριο της χώρας διέταξε τον πρόεδρο του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group,Τσέι Τάι Γουόν, να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του ποσό-μαμούθ.

Η Ρο Σο Γέονγκ πρόκειται να λάβει το ποσό των 944 δισεκατομμυρίων γουόν, περίπου 644 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το δικαστήριο στη Ν. Κορέα.

Η απόφαση, η οποία χαρακτηρίστηκε από τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ως το «διαζύγιο του αιώνα», δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί πλήρως. Ωστόσο, το ποσό είναι μικρότερο από την αρχική απόφαση του 2024, όταν ο Τσέι είχε κληθεί να πληρώσει 1,38 τρισεκατομμύρια γουόν, περίπου 908 εκατομμύρια δολάρια στη Ρο.

SK Group's billionaire owner Chey Tae-won, whose fortune has been supercharged by the AI boom, was ordered to pay his former wife $643 million as a divorce settlement in a fresh court ruling that brings the acrimonious dispute closer to an end. Read more: https://t.co/lNgu5tIdaA… pic.twitter.com/xkmkRGkUgw — Bloomberg (@business) July 24, 2026

Το «διαζύγιο του αιώνα» στην Νότια Κορέα

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν ο γάμος του ζευγαριού κατέρρευσε μετά την αποκάλυψη ότι ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα. Ο Τσέι και η Ρο ήταν παντρεμένοι για 35 χρόνια, με τη δικαστική διαμάχη να επικεντρώνεται κυρίως στον διαχωρισμό της τεράστιας περιουσίας τους.

Η πλευρά της Ρο είχε υποστηρίξει ότι ο πρώην σύζυγός της είχε επωφεληθεί σημαντικά από τον πατέρα της, Ρο Τάε-γου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993. Στην αρχική δίκη, το δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο πρώην πρόεδρος είχε δώσει στον Τσέι 30 δισεκατομμύρια γουόν από μυστικά πολιτικά κεφάλαια το 1991, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για αποζημίωση ύψους 1,38 τρισεκατομμυρίων γουόν.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας ανέτρεψε αυτή την απόφαση πέρυσι, αποφαινόμενο ότι τα συγκεκριμένα χρήματα αποκτήθηκαν παράνομα και δεν μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.

Ο Τσέι Τάι Γουον είναι επικεφαλής της SK Group, ενός από τα μεγαλύτερα οικογενειακά επιχειρηματικά συγκροτήματα της Νότιας Κορέας, γνωστά ως chaebols, τα οποία κυριαρχούν στην οικονομία της χώρας. Ο όμιλος διαθέτει δραστηριότητες από τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια έως την τεχνολογία.

A Seoul appellate court on Friday ordered SK Group Chairman Chey Tae-won to pay 944 billion won ($644 million) to his former wife, Roh Soh-yeong, cutting the earlier award by nearly a third while again ruling that his shares in the group's holding company belonged in the marital… pic.twitter.com/Kk9zYFyGXZ July 24, 2026

Η αυτοκρατορία των μικροτσίπ

Κεντρικός πυλώνας της παγκόσμιας επιτυχίας της SK είναι η θυγατρική SK Hynix, ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ημιαγωγών στον κόσμο, που προμηθεύει μεταξύ άλλων την Nvidia με chips για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC.

Η SK Hynix βρέθηκε στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, με την αξία της να εκτοξεύεται και να ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας τον Μάιο. Παράλληλα, ο όμιλος συγκέντρωσε 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μεγάλης χρηματιστηριακής εισαγωγής στη Νέα Υόρκη, τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ξένη εταιρεία στις ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι του Τσέι δήλωσαν ότι ο επιχειρηματίας «λυπάται βαθιά καθώς η διαδικασία του διαζυγίου έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους», προσθέτοντας ότι θα υπάρξει αναλυτική απάντηση μετά την προσεκτική εξέταση της δικαστικής απόφασης.

iefimerida.gr