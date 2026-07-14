Είναι ασύλληπτα σημαντικές οι δυνατότητες της τεχνολογίας για την ανθρώπινη ζωή και εξαιρετικά καλοδεχούμενες οι υποσχέσεις των κολοσσών του κλάδου.

Διαβάζουμε σε διεθνή πρακτορεία (π.χ. Quartz) ότι η Samsung ανακοίνωσε πως μια κλινική μελέτη επιβεβαίωσε την ικανότητα του Galaxy Watch 6 να προβλέπει τα επεισόδια λιποθυμίας έως και πέντε λεπτά πριν από την εμφάνισή τους, με ακρίβεια 84,6%.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Chung-Ang Gwangmyeong, στη Νότια Κορέα. Η αγγειοπνευμονογαστρική συγκοπή (VVS) είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος λιποθυμίας και συμβαίνει όταν ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση μειώνονται απότομα, συχνά λόγω στρες ή σωματικής καταπόνησης.

Ένα αγγειοπνευμονογαστρικό επεισόδιο σπάνια αποτελεί άμεση ιατρική απειλή, αλλά οι δευτερογενείς τραυματισμοί που προκαλούνται κατά τη διάρκεια μιας απροσδόκητης κατάρρευσης (συμπεριλαμβανομένων των σπασμένων οστών και τραυματισμών στο κεφάλι) μπορεί να είναι σοβαροί έως θανατηφόροι.

Η μελέτη περιελάμβανε 132 ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα VVS. Το ρολόι μέτρησε τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα του και αυτά τα δεδομένα αναλύθηκαν από έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει εκπαιδευτεί να εντοπίζει πρώιμα σημάδια λιποθυμίας. Η Samsung δήλωσε ότι ο αλγόριθμος είχε ευαισθησία 90%.

Η αγγειοπνευμονογαστρική συγκοπή επηρεάζει έως και 40% των ανθρώπων και το ένα τρίτο αυτών βιώνει επαναλαμβανόμενα επεισόδια, σύμφωνα με τον καθηγητή Junhwan Cho, ο οποίος ηγήθηκε της ερευνητικής ομάδας. «Μια έγκαιρη προειδοποίηση θα μπορούσε να δώσει στους ασθενείς χρόνο να βρεθούν σε ασφαλή θέση ή να καλέσουν για βοήθεια, κάτι που θα μείωνε δραματικά τη συχνότητα εμφάνισης δευτερογενών τραυματισμών», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Jongmin Choi, επικεφαλής του Ομίλου Έρευνας και Ανάπτυξης Υγείας της Samsung, χαρακτήρισε τη μελέτη ως μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φορητή τεχνολογία. «Αυτή η μελέτη αποτελεί παράδειγμα του πώς η φορητή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη μετατόπιση της υγειονομικής περίθαλψης, από το να σχεδιάζεται για μετεγχειρητική φροντίδα σε ένα μοντέλο προληπτικής φροντίδας», δήλωσε ο Jongmin Choi.

Δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα ή δέσμευση για την παροχή δυνατοτήτων πρόβλεψης λιποθυμίας στους καταναλωτές, σύμφωνα με το Engadget.