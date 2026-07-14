Το Ντάλας υποδέχεται στις 22:00 (SigmaTv) μία (ευρωπαϊκή) ποδοσφαιρική τιτανομαχία που δεν χωρά πολλές συζητήσεις: Γαλλία και Ισπανία μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, ζητώντας με μανία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026. Από τη μία, η ομάδα με τη μεγαλύτερη επιθετική ισχύ της διοργάνωσης. Από την άλλη, εκείνη που έχει μετατρέψει την κατοχή, την πίεση και τον έλεγχο σε ασφυκτικό κλοιό.

Η Γαλλία παρουσιάζεται πολύ πιο ολοκληρωμένη σε σχέση με την ομάδα που αποκλείστηκε από την Ισπανία στον ημιτελικό του Euro 2024 και μάλιστα, τα προγνωστικά την καθιστούν φαβορί. Ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχουν σημειώσει συνολικά 13 γκολ, ενώ ο Μικαέλ Ολίσε προσφέρει δημιουργία ανάμεσα στις γραμμές. Οι «τρικολόρ» μπορούν να επιτεθούν με ταχύτητα, να χαμηλώσουν τον ρυθμό ή να κλειστούν σε συμπαγές μπλοκ, όπως έκαναν στο 2-0 επί του Μαρόκου.

Η Ισπανία, αντιθέτως, δεν επιδιώκει κατοχή για εντυπωσιασμό. Κρατά την μπάλα για να αποδιοργανώσει, να κουράσει και να στερήσει από τον αντίπαλο τις μεταβάσεις. Έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ στη διοργάνωση, όμως το Βέλγιο απέδειξε στον προημιτελικό ότι μπορεί να πληγωθεί όταν κάποιος ξεφύγει από την αρχική πίεση και χτυπήσει γρήγορα πίσω από τη μεσαία γραμμή.

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