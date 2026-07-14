Ο διορισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για υποστήριξη των πρωτοβουλιών του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφέρει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Χαιρετίζοντας τον διορισμό, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα “Χ” αναφέρει πως αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος όλων των Κυπρίων».