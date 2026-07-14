Λευκωσία και Βρυξέλλες βρίσκονται σε κοινή γραμμή όσον αφορά το Κυπριακό και τα Ευρωτουρκικά. Η κοινή γραμμή επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στο Παρίσι, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Διπλωματική πηγή ανέφερε στο philenews ότι οι δύο Προέδροι συμφώνησαν κατά τη συνάντηση ότι:

Η λύση στο Κυπριακό πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό και μετά να δουν τα ευρωτουρκικά.

Η σαφής θέση Λευκωσίας και Βρυξελλών ως προς το ότι η λύση στο Κυπριακό πρέπει να είναι συμβατή με το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ αποτελεί και ένα μήνυμα προς την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών και την Ολγκίν με αφορμή τα «σενάρια λύσης» που δημοσιοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με ανάρτησή του στο «Χ» ανέφερε ότι η πέραν του Κπυριακού συζήτησαν και το θέμα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στο Σένγκεν μετά και από την επιτυχή ολοκλήρωση της τεχνικής προεργασίας από πλευρά Κυπριακής Δημοκρατία.

Συναντήθηκα σήμερα στο Παρίσι με την φίλη Πρόεδρο @vonderleyen, σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική συγκυρία μετά και την ανακοίνωση του διορισμού του @RaffaeleFitto ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό. Πέραν του Κυπριακού, συζητήσαμε και το θέμα της πλήρους ένταξης της… pic.twitter.com/A6wLE48oa0 — NikosChristodoulides (@Christodulides) July 14, 2026

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται το Παρίσι για να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία της Ανεξαρτησίας της Γαλλικής Δημοκρατίας.