Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επικίνδυνη τακτική ορισμένων οδηγών που επιχειρούν να διασχίσουν την κατεστραμμένη γέφυρα στον Παλαιόπυργο της Θεσσαλίας.

Βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το larissanet.gr δείχνει αυτοκίνητο, το οποίο περνά τη γέφυρα που συνδέει τη Λάρισα με τις παραλιακές κοινότητες του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς.

Η εν λόγω γέφυρα έπεσε πριν από τρία χρόνια μετά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι οδηγοί δεν πάρουν το ρίσκο να διασχίσουν τη γέφυρα στον Παλαιόπυργο κάνουν κύκλο μέσω της Εθνικής Οδού.

iefimerida.gr