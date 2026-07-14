Γυναίκα από το Βιετνάμ συνελήφθη για παράνομη παραμονή, μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Μεννόγειας και στον έλεγχο που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι ήταν φορτωμένη με χιλιάδες ευρώ και χρυσαφικά. Επειδή δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο που τα απέκτησε, βρέθηκε κατηγορούμενη στο Δικαστήριο.

Η γυναίκα ήρθε στην Κύπρο το 2017 και αφού παρέμεινε πέντε χρόνια στα κατεχόμενα ήρθε στις ελεύθερες περιοχές και κατέληξε στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την ίδια, καθάριζε ως και τρία σπίτια την ημέρα εργαζόμενη 10 – 12 ώρες και εξασφάλιζε περίπου €3000 τον μήνα. Πρόσφατα συνελήφθη από την Αστυνομία για το αδίκημα της παράνομης παραμονής και οδηγήθηκε στα κρατητήρια στην περιοχή Λίμνες, με σκοπό την απέλασή της.

Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές της στις 13/05/2026, εντοπίστηκε στην κατοχή της το χρηματικό ποσό των €11,950 σε διάφορα χαρτονομίσματα και μεγάλος αριθμός κοσμημάτων συνολικής αξίας €20.000 και τρία κινητά για τα οποία δεν έδινε επαρκείς εξηγήσεις αναφορικά με τον τρόπο που βρέθηκαν στην κατοχή της.

Παρόλο που δεν υπάρχει ο οποιοσδήποτε παραπονούμενος που να ισχυρίζεται ότι είναι δική του η περιουσία, αυτή βρέθηκε τελικά κατηγορούμενη και για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Η ίδια σε κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι τα χρήματα που ανευρέθηκαν στην κατοχή της, ήταν οι αποταμιεύσεις της από την εργασία της. Όπως είπε, δεν εξέδιδε αποδείξεις για την εργασία της. Ισχυρίζεται ότι και τα κοσμήματα που ανευρέθηκαν στην κατοχή της είναι όλα δικά της.

Ο πρώην εργοδότης της, της έδωσε ένα δαχτυλίδι το οποίο ανήκε στην αποβιώσασα μητέρα του, ενώ άλλα δύο δαχτυλίδια τα αγόρασε από κοσμηματοπωλείο στη Μέσα Γειτονιά στη Λεμεσό. Δεν θυμάται το όνομα του κοσμηματοπωλείου. Κόστισαν περί τα €400 το καθένα αλλά δεν έχει αποδείξεις πληρωμής τους. Ένα ασημένιο σταυρό αναφέρει ότι τον αγόρασε από κοσμηματοπωλείο κοντά στη μαρίνα. Δεν θυμάται όμως ούτε το όνομά του, ούτε την τιμή αγοράς του σταυρού.

Επίσης αναφέρει ότι τρία πλαστικά δαχτυλίδια τα αγόρασε από το παζαράκι για €10 το καθένα. Τα υπόλοιπα κοσμήματα τα έφερε από το Βιετνάμ και την κατεχόμενη Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι υπέδειξε ένα κοσμηματοπωλείο, ο ιδιοκτήτης κατέθεσε ότι ουδέποτε είχε πωλήσει τα δύο δαχτυλίδια τα οποία χρονολογούνται 25 ετών.

Δικαστήριο στη Λάρνακα έκρινε ότι η περιουσία που βρέθηκε στην κατοχή της ήταν κλοπιμαία, αφού τα χρήματα και τα κοσμήματα που εντοπίστηκαν μέσα στη βαλίτσα της, ήταν αποθηκευμένα με τρόπο που δεν αρμόζει σε τόσο μεγάλης αξίας περιουσία.

Συγκεκριμένα, ήταν τυλιγμένα μέσα σε κάλτσες και χαρτομάντιλα. Περαιτέρω, ενώ η κατηγορούμενη δήλωσε ότι είναι βουδίστρια στο θρήσκευμα, μέσα στα κοσμήματα που βρέθηκαν στην κατοχή της υπήρχαν χριστιανικά θρησκευτικά σύμβολα, όπως σταυροί και μενταγιόν με την Παναγία.

«Ενόψει των ανωτέρω δεδομένων συνολικά αποτιμωμένων, κρίνω ότι στοιχειοθετείται κατά τρόπο αντικειμενικό η εύλογη υπόνοια ότι η περιουσία που ανευρέθη στην κατοχή της κατηγορούμενης αποτελεί κλοπιμαία περιουσία», αποφάνθηκε το Δικαστήριο και τώρα αναμένεται να της επιβληθεί ποινή και ν’ αποφασιστεί τι θα γίνει η κλοπιμαία περιουσία.

Σημειώνεται ότι η ίδια είχε παραδεχθεί την κατηγορία της παράνομης παραμονής αλλά για αυτήν της κατοχής παράνομης περιουσίας απάντησε αρνητικά, γι’ αυτό και διεξήχθη ακρόαση.