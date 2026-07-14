Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο σημειώθηκε σε συναυλία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία διέκοψε την εμφάνισή της για να κατέβει από τη σκηνή και να αγκαλιάσει μια μικρή θαυμάστριά της, που είχε καταφέρει να ξεπεράσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok από τους θεατές, η τραγουδίστρια σταμάτησε να τραγουδά και αποφάσισε να πλησιάσει το μικρό κορίτσι, το οποίο κρατούσε στα χέρια του ένα μικρό πανό από χαρτόνι και μία ανθοδέσμη για εκείνη.

Η Έλενα Παπαρίζου, κατεβαίνοντας από τη σκηνή εξήγησε: «Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργία για να ανέβει από την καρέκλα».

Δείτε βίντεο

@gpstomusic Η Έλενα Παπαρίζου μιλάει για την μαχήτρια της ζωής, την θαυμάστρια της την Δήμητρα που ήταν στη συναυλία της και την συγκίνησε! @Helena Paparizou @helenapaparizouofc @Paparizou Fans Crete Ofc @Minos EMI #helenapaparizou #paparizou ♬ πρωτότυπος ήχος – GpS To Music

Αφού αγκάλιασε τη θαυμάστριά της, η τραγουδίστρια της ανέφερε πόσο τη θαυμάζει: «Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’αγαπώ πολύ», της είπε.

Αμέσως διάβασε και το πανό που είχε ζωγραφίσει για εκείνη, το οποίο έγραφε: «Έλενά μου είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας».

Η μικρή Δήμητρα στη συνέχεια είπε στην Έλενα Παπαρίζου: «Είσαι η δύναμη μου», με την ίδια να της απαντά και να συγκινεί: «Είμαι εγώ; Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη. Εσύ είσαι για πολλά άλλα παιδιά. Να το ξέρεις αυτό Δήμητρά μου», αποσπώντας το χειροκρότημα του κόσμου.

protothema.gr