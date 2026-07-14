Μακριά από τα ραντάρ φαίνεται πως θέλουν να κρατήσουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι τις πληροφορίες που αφορούν εξαγορά ξενοδοχείου στην περιοχή Περνέρα, στον Πρωταρά, από το TETYK (Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου) της ΕΤΥΚ.

Συμφωνία που φαίνεται να «έκλεισε» εδώ και καιρό, με τις σχετικές πληροφορίες να φτάνουν μέχρι και τις τοπικές αρχές, ωστόσο, μέχρι στιγμής οι εκπρόσωποι των τραπεζικών υπαλλήλων δεν έχουν επανέλθει στα τηλεφωνήματα μας, ώστε να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αυτά που συζητούνται.

Ποιο ξενοδοχείο αγόρασαν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εξαγορά αφορά το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο Pola Costa Beach Hotel Apts στην Περνέρα, το οποίο παρέμεινε κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε βγει σε πλειστηριασμό από την Τράπεζα Κύπρου.

Αυτές οι πληροφορίες φαίνεται να επιβεβαιώνονται από διάφορες πηγές, σημειώνοντας παράλληλα πως η εξαγορά έγινε από το Ταμείο Ευημερίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων, το οποίο όμως δεν τοποθετήθηκε ακόμα.

Το εν λόγω ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το υπάρχον συγκρότημα παραθεριστικών διαμερισμάτων (φωτογραφία) που ήδη κατέχει η ΤΕΤΥΚ στην περιοχή.

Είναι εντός των ορίων του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, στην τουριστική περιοχή του Πρωταρά, δίπλα στην παραλία της Περνέρας. Απέχει περίπου 850 μέτρα βόρεια της λεωφόρου Πρωταρά-Κάβο Γκρέκο και περίπου 1,5 χιλιόμετρο βορειοδυτικά της οδού Πρωταρά.

Κοντά στα 2 εκατ. ευρώ

Η αγορά αφορά το τουριστικό συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτων που βρίσκεται κοντά στην παραλία της Περνέρας. Αν και η τιμή στην οποία έκλεισε η συμφωνία δεν έχει γίνει γνωστή, στην ανακοίνωση του πλειστηριασμού η επιφυλασσόμενη τιμή ανερχόταν σε 1,968 εκατομμύρια ευρώ.

Η νέα επένδυση έρχεται μετά την απόκτηση γης στην Πάφο, που έγινε και πάλι από τους τραπεζικούς υπαλλήλους μέσω εξαγοράς από την Τράπεζα Κύπρου και αφορούσε παραθαλάσσιο «φιλέτο», έκτασης περίπου 1,5 εκατ. τ.μ. στην περιοχή «Λίμνη» στην Πόλη Χρυσοχούς.

Ουσιαστικά, πρόκειται για τη δεύτερη επενδυτική κίνηση σε τουριστικά ακίνητα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο «Φ» προσπάθησε εδώ και αρκετές ημέρες να επικοινωνήσει με εκπροσώπους των τραπεζικών υπαλλήλων, ώστε να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις πληροφορίες, εντούτοις μέχρι στιγμής δεν λάβαμε κάποια απάντηση, αν και είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις πως θα επανέρχονταν για το ερώτημα μας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κατά πόσον οι νέοι ιδιοκτήτες θα προχωρήσουν με ανακαίνιση και επαναλειτουργία του Pola Costa ή αν θα επιλεγεί άλλος τρόπος αξιοποίησης του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να προκύπτει κάποιο κώλυμα, καθώς κάποια διαδικαστικά ζητήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Τι αφορούσε ο πλειστηριασμός

Η πώληση αφορούσε το 1/2 μερίδιο δύο ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 0/15205 και 0/15206, τα οποία βγήκαν σε πλειστηριασμό μαζί. Το πρώτο τεμάχιο έχει έκταση 7.101 τ.μ. και το δεύτερο 1.456 τ.μ., με τη συνολική έκταση να ανέρχεται σε 8.557 τ.μ.

Στα έγγραφα της Τράπεζας Κύπρου αναφέρεται ότι εντός των δύο τεμαχίων υπάρχουν δύο τουριστικά συγκροτήματα, τα οποία δεν καταγράφονται στις εγγραφές του Κτηματολογίου.

Με βάση τα έγγραφα του πλειστηριασμού, το 1/2 μερίδιο που διατέθηκε προς πώληση αφορά το συγκρότημα 30 οργανωμένων διαμερισμάτων Pola Costa Beach Hotel Apts, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό μέρος των τεμαχίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την ακίνητη περιουσία υπάρχουν τέσσερις ανοικτοί φάκελοι στο Κτηματολόγιο, που αφορούν κυρίως την κατασκευή δρόμων.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο μέγιστος αριθμός ορόφων είναι οι 3, ενώ τα 460 τ.μ. αφορούν το υπόγειο, τα 275 τ.μ. το ισόγειο, τα 1.580 τ.μ. τους ορόφους και τα 235 τ.μ. το υπόστεγο.