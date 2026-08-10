Το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βελτίωσαν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις αγορές. Ωστόσο, το αμερικανικό νόμισμα...