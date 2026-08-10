ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ποια είναι τα ισχυρότερα startup στον κόσμο: Κύπρος, Τουρκία και Βαλκάνια ανεβάζουν ταχύτητα, εκτός top 50 η Ελλάδα – Η θέση και το εντυπωσιακό παράδειγμα της χώρας μας
ΚΥΠΡΟΣ
newsroom
9 Αυγούστου 2026, 20:52
Μια ευρύτερη μετατόπιση των ισορροπιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτυπώνει ο Global Startup Ecosystem Index 2026, με την Κύπρο και άλλα περιφερειακά οικοσυστήματα να ενισχύουν τη θέση τους, την ώρα που η Ελλάδα υποχωρεί. Η Κύπρος...
To Φθινόπωρο το ξεκαθάρισμα για τις θέσεις στο Δημόσιο – Τι δρομολογήθηκε από τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-ΠΑΣΥΔΥ
ΚΥΠΡΟΣ
Ελευθερία Παϊζάνου
9 Αυγούστου 2026, 6:13
Η Κύπρος στο βάθρο της νεανικής επιχειρηματικότητας
ΚΥΠΡΟΣ
Ευαγόρας Προκοπίου
9 Αυγούστου 2026, 6:11
Τι θα ισχύσει με την επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας το 2027 και πότε θα αποφασιστεί αν θα συνεχίσει η επιδότησή της
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
newsroom
8 Αυγούστου 2026, 15:53
ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Full Εγγύηση Lidl»: Μετατρέπει τη φρεσκάδα σε βεβαιότητα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
newsroom
9 Αυγούστου 2026, 9:35
Κέντρο για την ψυχική υγεία παιδιών δημιουργεί ο Όμιλος XM στη Λευκωσία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
newsroom
8 Αυγούστου 2026, 14:52
Hamilton Reserve Bank: Ανακοίνωσε συμφωνία με εταιρεία στη Λευκωσία – Στο στόχαστρο της Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
newsroom
8 Αυγούστου 2026, 12:24
Υποχωρεί το δολάριο εν μέσω προσδοκιών για ειρήνη
ΔΙΕΘΝΗ
Του Χαράλαμπου Πίσσουρου* και της Νικόλ Ζένιου**
9 Αυγούστου 2026, 6:27
Το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βελτίωσαν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις αγορές. Ωστόσο, το αμερικανικό νόμισμα...
Ναύλοι-ρεκόρ για τα δεξαμενόπλοια: Πάνω από $510.000 την ημέρα για ταξίδι μέσω Ορμούζ
ΔΙΕΘΝΗ
newsroom
8 Αυγούστου 2026, 11:26
IRIS²: Η ΕΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου με 348 δορυφόρους
ΔΙΕΘΝΗ
newsroom
7 Αυγούστου 2026, 11:09
Στενά του Ορμούζ: Μόλις 33 πλοία τα διέσχισαν αυτή την εβδομάδα – Τι αναμένουν πλέον οι αγορές
ΔΙΕΘΝΗ
newsroom
7 Αυγούστου 2026, 9:22
Hyperscalers: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί που κινούν την επανάσταση της AI
FORBES
newsroom
7 Αυγούστου 2026, 8:36
Του Robert J. Szczerba Το 2026 οι μεγαλύτεροι hyperscalers των ΗΠΑ αναμένεται να δαπανήσουν περισσότερα από 700 δισ. δολάρια για την υπολογιστική ισχύ που απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη, ποσό σχεδόν διπλάσιο από όσα επένδυσαν έναν χρόνο...
Shield AI: Η Ελλάδα στο σχέδιο για το αυτόνομο μαχητικό X-BAT
FORBES
newsroom
6 Αυγούστου 2026, 9:11
Άνοδος για το κυπριακό διαβατήριο το 2026 – Πρόσβαση σε 175 προορισμούς χωρίς προηγούμενη βίζα – Δείτε ποια χώρα έχει την πρωτιά
ΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
newsroom
7 Αυγούστου 2026, 12:50
700,000 δολάρια κέρδη, κάθε λεπτό, μέσα στο τρίμηνο του πολέμου
ΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
newsroom
5 Αυγούστου 2026, 8:00