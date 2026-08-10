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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεσκόνισαν σχεδόν 2 εκατ. φορολογικές δηλώσεις

ΚΥΠΡΟΣ

Ελευθερία Παϊζάνου

9 Αυγούστου 2026, 6:28

Τις παλιές του εκκρεμότητες τακτοποιεί το Τμήμα Φορολογίας, προχωρώντας σε εκκαθαρίσεις φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονταν για χρόνια σε αναμονή...

To Φθινόπωρο το ξεκαθάρισμα για τις θέσεις στο Δημόσιο – Τι δρομολογήθηκε από τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-ΠΑΣΥΔΥ

ΚΥΠΡΟΣ

Ελευθερία Παϊζάνου

9 Αυγούστου 2026, 6:13

Η Κύπρος στο βάθρο της νεανικής επιχειρηματικότητας

ΚΥΠΡΟΣ

Ευαγόρας Προκοπίου

9 Αυγούστου 2026, 6:11

ΚΥΠΡΟΣ

Ποια είναι τα ισχυρότερα startup στον κόσμο: Κύπρος, Τουρκία και Βαλκάνια ανεβάζουν ταχύτητα, εκτός top 50 η Ελλάδα – Η θέση και το εντυπωσιακό παράδειγμα της χώρας μας

ΚΥΠΡΟΣ

newsroom

9 Αυγούστου 2026, 20:52

Μια ευρύτερη μετατόπιση των ισορροπιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτυπώνει ο Global Startup Ecosystem Index 2026, με την Κύπρο και άλλα περιφερειακά οικοσυστήματα να ενισχύουν τη θέση τους, την ώρα που η Ελλάδα υποχωρεί. Η Κύπρος...

Ξεσκόνισαν σχεδόν 2 εκατ. φορολογικές δηλώσεις

ΚΥΠΡΟΣ

Ελευθερία Παϊζάνου

9 Αυγούστου 2026, 6:28

To Φθινόπωρο το ξεκαθάρισμα για τις θέσεις στο Δημόσιο – Τι δρομολογήθηκε από τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-ΠΑΣΥΔΥ

ΚΥΠΡΟΣ

Ελευθερία Παϊζάνου

9 Αυγούστου 2026, 6:13

Η Κύπρος στο βάθρο της νεανικής επιχειρηματικότητας

ΚΥΠΡΟΣ

Ευαγόρας Προκοπίου

9 Αυγούστου 2026, 6:11

Τι θα ισχύσει με την επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας το 2027 και πότε θα αποφασιστεί αν θα συνεχίσει η επιδότησή της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

newsroom

8 Αυγούστου 2026, 15:53
Ολα τα ΝΕΑ
Ολα τα ΝΕΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τεμάχια Γης σε Οικιστικές Περιοχές

3 τουριστικά χωράφια στην Αλαμινό, €4,000,000

3 τουριστικά χωράφια στην Αγία Νάπα, από €500,000

Τουριστικό χωράφι στο Μαρώνι, €225,000

Οικιστικό οικόπεδο στην ενορία Άγιος Αθανάσιος, €290,000

4 οικιστικά οικόπεδα στην Λακατάμεια, από €100,000

Οικιστικό χωράφι στην Πέγεια, €45,000

2 οικόπεδα στην Πέγεια, €400,000
ΚΥΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Full Εγγύηση Lidl»: Μετατρέπει τη φρεσκάδα σε βεβαιότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

newsroom

9 Αυγούστου 2026, 9:35

Κέντρο για την ψυχική υγεία παιδιών δημιουργεί ο Όμιλος XM στη Λευκωσία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

newsroom

8 Αυγούστου 2026, 14:52

Hamilton Reserve Bank: Ανακοίνωσε συμφωνία με εταιρεία στη Λευκωσία – Στο στόχαστρο της Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

newsroom

8 Αυγούστου 2026, 12:24

Eξαγορά easyJet: Από το όραμα του Sir Στέλιου στο deal των £5,7 δισ. – Παραμένει μέτοχος η οικογένεια – Ποια είναι η Apollo που κατέθεσε την προσφορά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χαράλαμπος Ζάκος

8 Αυγούστου 2026, 10:32
Ολα τα επιχειρηματικΑ νΕα

ΔΙΕΘΝΗ

Υποχωρεί το δολάριο εν μέσω προσδοκιών για ειρήνη

ΔΙΕΘΝΗ

Του Χαράλαμπου Πίσσουρου* και της Νικόλ Ζένιου**

9 Αυγούστου 2026, 6:27

Το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βελτίωσαν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις αγορές. Ωστόσο, το αμερικανικό νόμισμα...

Ναύλοι-ρεκόρ για τα δεξαμενόπλοια: Πάνω από $510.000 την ημέρα για ταξίδι μέσω Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ

newsroom

8 Αυγούστου 2026, 11:26

IRIS²: Η ΕΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου με 348 δορυφόρους

ΔΙΕΘΝΗ

newsroom

7 Αυγούστου 2026, 11:09

Στενά του Ορμούζ: Μόλις 33 πλοία τα διέσχισαν αυτή την εβδομάδα – Τι αναμένουν πλέον οι αγορές

ΔΙΕΘΝΗ

newsroom

7 Αυγούστου 2026, 9:22

Fed: Οι εξηγήσεις που οφείλει ο Κέβιν Γουόρς

ΔΙΕΘΝΗ

newsroom

7 Αυγούστου 2026, 8:52
ΚΟΣΜΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Hyperscalers: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί που κινούν την επανάσταση της AI

FORBES

newsroom

7 Αυγούστου 2026, 8:36

Του Robert J. Szczerba Το 2026 οι μεγαλύτεροι hyperscalers των ΗΠΑ αναμένεται να δαπανήσουν περισσότερα από 700 δισ. δολάρια για την υπολογιστική ισχύ που απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη, ποσό σχεδόν διπλάσιο από όσα επένδυσαν έναν χρόνο...

Shield AI: Η Ελλάδα στο σχέδιο για το αυτόνομο μαχητικό X-BAT

FORBES

newsroom

6 Αυγούστου 2026, 9:11

Πώς το ασταθές γιεν μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση

FORBES

Steve Forbes

6 Αυγούστου 2026, 8:46
FORBES: ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Το Temu μάς κάνει πλούσιους

ΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

newsroom

9 Αυγούστου 2026, 16:49

Σιγά που θα μας ξέφευγε…

ΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

newsroom

9 Αυγούστου 2026, 14:46

Άνοδος για το κυπριακό διαβατήριο το 2026 – Πρόσβαση σε 175 προορισμούς χωρίς προηγούμενη βίζα – Δείτε ποια χώρα έχει την πρωτιά

ΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

newsroom

7 Αυγούστου 2026, 12:50

700,000 δολάρια κέρδη, κάθε λεπτό, μέσα στο τρίμηνο του πολέμου

ΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

newsroom

5 Αυγούστου 2026, 8:00

Το νερό θα μας κοστίζει ακριβά

ΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

newsroom

4 Αυγούστου 2026, 7:00
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Η μεταρρύθμιση που δεν μεταρρύθμισε ποτέ τη Δημόσια Υπηρεσία

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Τα νέα δεδομένα για τον GSI

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Η τηλεργασία και το εργατικό δίκαιο στην Κύπρο

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Η σημασία της εργασιακής αυτονομίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

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