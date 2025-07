Το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου με συλλογική προσέγγιση και στρατηγικό όραμα.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης, παίρνοντας σκυτάλη από τον Νίκο Ποταμάρη. Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε ο Αντρέας Σπυρίδης, ενώ στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο Κυριάκος Ίνιος (Γραμματέας), ο Evgeny Tarakanov (Ταμίας) και Jan-Hofmeyr Retief, Αλέξανδρος Κλάπας, Στέλλα Μουρουζίδου Δάμτσα (Μέλη).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης είναι επίσης επικεφαλής της Επιτροπής Public Relations, ο Αντρέας Σπυρίδης της Επιτροπής Advocacy, η Στέλλα Μουρουζίδου Δάμτσα της Επιτροπής Diversity Equity and Inclusion, ο Αλέξανδρος Κλάπας της Επιτροπής Financial Literacy και ο Jan-Hofmeyr Retief της Επιτροπής University Relations and Research Challenge.

Με βαθιά γνώση και εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, τα μέλη του νέου Δ.Σ. καλούνται να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του Συνδέσμου, ενισχύοντας τον ρόλο του CFA Society Cyprus ως θεσμικού συνομιλητή και φορέα επαγγελματικής αριστείας στην Κύπρο.

Σε κοινή δήλωση τους τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του CFA Society Cyprus, αναφέρουν: «Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του Συνδέσμου με συναίσθηση της ευθύνης και βαθύ σεβασμό στο έργο που παραλαμβάνουμε. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας, η αξιοποίηση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων όλων των μελών μας και η ενδυνάμωση της παρουσίας μας στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και συνέργειες θα προωθήσουμε την επαγγελματική κατάρτιση, τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων και την ενίσχυση της διαφάνειας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ταυτόχρονα, θα εργαστούμε για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ισότητας, προωθώντας παράλληλα την υιοθέτηση υψηλών προτύπων δεοντολογίας και επαγγελματισμού, αξίες που υπηρετούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Το έργο του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου ενισχύεται μέσα από τις θεματικές του επιτροπές:

Επιτροπής Diversity, Equity and Inclusion: Ασχολείται με θέματα ένταξης, ποικιλομορφίας και ισότητας στην εργασία και την κοινωνία γενικά.

Επιτροπή Financial Literacy: Εστιάζει στις δράσεις για επιμόρφωση των νέων σε χρηματοοικονομικές έννοιες και παρεμφερή θέματα.

Επιτροπή Advocacy: Συμβάλλει στην προώθηση ηθικών αξιών και επαγγελματισμού στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ σε συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές συνεισφέρει στην ανάπτυξη κανονιστικών οδηγιών και πλαίσιο παρακολούθησης στην χρηματοοικονομική κοινότητα.

Επιτροπή University Relations and Research Challenge: Στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων με τα κυπριακά πανεπιστήμια καθώς επίσης διοργανώνει, με τη συμμετοχή φοιτητών των εν λόγω πανεπιστημίων, έναν ετήσιο διαγωνισμό στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση μετοχών εταιρειών, και στη συνέχεια στηρίζει την νικήτρια ομάδα σε διεθνείς διαγωνισμούς του CFA Institute.

Επιτροπή Public Relations: Η νεοσύστατη αυτή επιτροπής επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της φωνής και ορατότητας του Συνδέσμου στον δημόσιο διάλογο, αναλύοντας τρέχουσες εξελίξεις και οικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν το κοινό, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.