Η έλλειψη φωτισμού στην πολυσύχναστη λεωφόρο Ελλάδος στην Αραδίππου έρχεται ξανά στο προσκήνιο, μετά τον φρικτό θάνατο του Νίκου Νικολάου, 52 χρόνων, πατέρα δύο παιδιών.

Ο οικογενειάρχης, ο οποίος ήταν τραπεζικός υπάλληλος, τραυματίστηκε θανάσιμα σε νέο τροχαίο στη συγκεκριμένη οδό, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7:30, ενώ 52χρονος, ο οποίος διέμενε στη Δρομολαξιά, οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο, σε κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με βαν όχημα που οδηγούσε 68χρονος με συνοδηγό 34χρονο και οι δύο από τη Βουλγαρία. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 52χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατο του. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες στο βαν. Ο 68χρονος κρατήθηκε προληπτικά για παρακολούθηση, ενώ ο 34χρονος έλαβε εξιτήριο.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις κατέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πως το βαν όχημα ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα του 52χρονου, που κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση.

Γι’ αυτόν τον λόγο το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 68χρονου οδηγού. Λόγω του δυστυχήματος έκλεισε για ώρες το τμήμα της λεωφόρου Ελλάδος, παρά την αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αεροδρομίου.

«Φώναζα εδώ και καιρό για να μη θρηνήσουμε θύματα και δυστυχώς φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο. Σε εκείνη την στροφή που έγινε το δυστύχημα είναι σκοτάδι, δεν βλέπεις τίποτα. Είναι κρίμα… Είναι ένας δρόμος που δεν συγχωρεί λάθη», ανέφερε στον «Φ» οΑλέξανδρος Ηλία, κάτοικος περιοχής, ιδιοκτήτης της τοπικής ιστοσελίδας City of Larnaka.

Ο κ. Ηλία από το 2023 άρχισε ενέργειες μέσω δημοσιεύσεων και μέσω ενημέρωσης αξιωματούχων και άλλων ΜΜΕ, προκειμένου ν’ ασκηθούν πιέσεις και να ληφθούν μέτρα στον συγκεκριμένο δρόμο, στον οποίο καταγράφονταν απανωτά τροχαία.

«Οι προσπάθειές μου έγιναν πιο εντατικές όταν μπροστά στα μάτια μου έγινε ένα ατύχημα, που από τύχη δεν είχε θύματα. Ενημέρωσα βουλευτές και οι Ανδρέας Πασιουρτίδης και Χριστος Ορφανίδης, υπέβαλαν κοινοβουλευτικά ερωτήματα το 2024, ενώ το θέμα αναδείχθηκε και σε παγκύπρια ΜΜΕ, ανάμεσά τους και ο Φιλελεύθερος. Έκτοτε μπορεί να είχαμε άλλα δέκα τροχαία στην ίδια περιοχή. Το τελευταίο ήταν πριν από δύο μήνες, στο οποίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα και είχε μέσα και μωρά», σημείωσε ο κ. Ηλία, προσθέτοντας πως δρομολογήθηκαν τα πρώτα έργα, όταν ενημερώθηκε ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου.

Ο δήμαρχος Αραδίππου ανέφερε πως σε τρεις παρόδους της λεωφόρου θα τοποθετηθούν φώτα τροχαίας, ενώ σε εκείνα τα σημεία θα υπάρχει και φωτισμός. «Ήταν μια δύσκολη και επίπονη προσπάθεια, προκειμένου να μας εγκρίνουν τα Δημόσια Έργα. Θα μας δώσουν ένα ποσό, αλλά τα υπόλοιπα έξοδα θα τα επωμιστεί ο δήμος», είπε, προσθέτοντας πως πρόκειται για έργα που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια από το κράτος. «Εγώ πιστεύω πως ο δρόμος εκείνος έχει παραδοθεί ημιτελής. Δεν γίνεται να μην υπάρχει οδικός φωτισμός, φώτα τροχαίας και πεζοδρόμια. Εμείς ως δήμος θα κάνουμε και πεζοδρόμια», σημείωσε.