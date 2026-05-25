Στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόζονται συνεχώς για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ένα από τα στοιχεία αυτής της προσαρμογής είναι η συνεχής ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) προσφέρει μια πληθώρα προγραμμάτων κατάρτισης που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης της ΑνΑΔ είναι να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολουμένων.

Γιατί, καθώς η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις, η κλασική φράση «τα πάντα αλλάζουν» δεν είναι ούτε ρητορικό σχήμα, ούτε λόγια χωρίς περιεχόμενο. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι δημογραφικές αλλαγές με τη γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή και οι γεωπολιτικές αναταράξεις επιβάλλουν απόλυτη και συνεχή εγρήγορση. Δεν υπάρχει τομέας που να μη νιώθει τους κραδασμούς. Τα προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ, είναι προϊόντα μελέτης των αναγκών και των τάσεων στην αγορά εργασίας και έναν και μόνο στόχο έχουν:

Κανείς Εργαζόμενος, να μη μείνει πίσω, καμία Επιχείρηση να μη χάσει τις προοπτικές και ευκαιρίες εξέλιξης.

Εξαιρετικής σημασίας πλεονεκτήματα των προγραμμάτων κατάρτισης της ΑνΑΔ, είναι η ευελιξία και η πολυθεματικότητα. Έτσι, οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν ακριβώς τη θεματική ενότητα στην οποία θα καταρτιστούν προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην επιχείρηση που ήδη εργάζονται, αλλά και την ευρύτερη προοπτική τους στην αγορά εργασίας.

Πώς;

Η ΑνΑΔ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζομένους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Κύπρο που εστιάζουν ακριβώς στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τόσο των ίδιων των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, στοιχεία όπως η πρακτική άσκηση και η απόκτηση εργασιακής πείρας. Όλα τα προγράμματα επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ και το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι από μηδενικό, έως ελάχιστο.

Τα Σχέδια της ΑνΑΔ ειδικά για τις επιχειρήσεις είναι:

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο, αφορούν στην κατάρτιση εργαζομένων εντός της επιχείρησης και επιτρέπουν την ευελιξία στο περιεχόμενο και στον χρόνο κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της επιχείρησης.

Τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης, οργανώνονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, απευθύνονται σε εργαζομένους από διάφορες επιχειρήσεις καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και όλα τα επαγγέλματα, προωθώντας την κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση, την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα.

Τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό, στοχεύουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων γνώσεων από το εξωτερικό σε θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βελτιώνει την οργάνωση και διεύθυνση των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από τη στελέχωση και κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράλληλα βοηθά στην ομαλή ένταξη των νέων αποφοίτων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας.

Το Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για να εργοδοτήσουν και καταρτίσουν μακροχρόνια ανέργους.

Οφέλη για τις Επιχειρήσεις:

Ενίσχυση παραγωγικότητας μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης των εργαζομένων.

μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης των εργαζομένων. Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού : Οι εργαζόμενοι αποκτούν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις.

: Οι εργαζόμενοι αποκτούν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις. Μείωση του κόστους κατάρτισης : Μέσω της επιχορήγησης, το κόστος για την επιχείρηση μειώνεται σημαντικά.

: Μέσω της επιχορήγησης, το κόστος για την επιχείρηση μειώνεται σημαντικά. Βελτίωση εργασιακής ικανοποίησης και διατήρησης προσωπικού : Η συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των εργαζομένων.

: Η συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των εργαζομένων. Στρατηγική ανάπτυξη: Οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό οδηγούν σε μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία.

Οφέλη για τους Εργαζομένους:

Τα προγράμματα δεν ωφελούν μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ίδιους τους εργαζομένους:

Αναβάθμιση δεξιοτήτων και γνώσεων, που οδηγεί σε καλύτερη απόδοση.

Περισσότερες προοπτικές ανέλιξης μέσα στην επιχείρηση.

Ενίσχυση επαγγελματικής ασφάλειας, καθώς παραμένουν επίκαιροι και χρήσιμοι.

Αυτοπεποίθηση και προσωπική ανάπτυξη.

Επαφή με σύγχρονες πρακτικές, τεχνολογίες και μεθόδους του κλάδου.

Πώς Μπορεί Μια Επιχείρηση να Συμμετάσχει;

Η διαδικασία είναι απλή: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν την έναρξη της κατάρτισης μέσω του συστήματος «Ερμής». Η ΑνΑΔ παρέχει οδηγίες και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών, η διά βίου μάθηση δεν είναι πολυτέλεια αλλά αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Τα προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ στηρίζουν αποτελεσματικά επιχειρήσεις και εργαζομένους για να παραμένουν στην πρώτη γραμμή, με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, δημιουργώντας αυτοπεποίθηση και ενισχύοντας τις προοπτικές τους.

