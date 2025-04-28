Τα data centers ή κέντρα δεδομένων αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες υποδομές της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας. Πρόκειται για εγκαταστάσεις στις οποίες φιλοξενούνται υπολογιστικά συστήματα, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και αποθηκευτικές υποδομές, που επιτρέπουν τη διαχείριση, αποθήκευση και επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων.

Σε αυτούς τους χώρους λειτουργούν εφαρμογές cloud computing, πλατφόρμες διαχείρισης πληροφοριών, υπηρεσίες φιλοξενίας εφαρμογών και συστήματα που υποστηρίζουν κρίσιμες ψηφιακές λειτουργίες. Παράλληλα, μπορούν να παράγουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες απαιτητικές εφαρμογές, όπως η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η επιστημονική έρευνα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.

Οι δυνατότητες των data centers είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες, καθώς μέσω αυτών διεκπεραιώνονται καθημερινά τεράστιοι όγκοι συναλλαγών, υπολογισμών και ψηφιακών υπηρεσιών. Από το streaming και τις διαδικτυακές αγορές μέχρι την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την ενοικίαση servers και τη λειτουργία επιχειρηματικών εφαρμογών, σχεδόν κάθε ψηφιακή δραστηριότητα βασίζεται σε τέτοιες υποδομές.

Ωστόσο, η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων συνοδεύεται από μία μεγάλη πρόκληση. Την κατανάλωση ενέργειας. Για να μπορούν να υποστηρίξουν τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων, υπολογισμών και υπηρεσιών, τα data centers χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για τη λειτουργία του εξοπλισμού όσο και για την ψύξη των συστημάτων τους.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο τίθεται το ερώτημα κατά πόσον υπάρχει πραγματική προοπτική ανάπτυξης τέτοιων υποδομών στην Κύπρο, υπό τις σημερινές συνθήκες. Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται και ζητήματα επάρκειας στο ηλεκτρικό σύστημα. Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα, ιδίως όταν πρόκειται για επενδύσεις με υψηλές και σταθερές ενεργειακές ανάγκες.

Παρά τις δυσκολίες, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκύπτει ενδιαφέρον για τη δημιουργία και ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην Κύπρο, με επίκεντρο κυρίως τη Λεμεσό. Η τάση αυτή συνδέεται με τη δυναμική που απέκτησε τα τελευταία χρόνια η πόλη, αλλά και συνολικά η χώρα, στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Η παρουσία εταιρειών τεχνολογίας, η ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών και οι προσπάθειες προσέλκυσης επενδύσεων έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τέτοιου είδους έργα.

Ο βασικός πονοκέφαλος, ωστόσο, παραμένει. Γιατί ένας επενδυτής να επιλέξει την Κύπρο για την εγκατάσταση data centers, όταν η χώρα καταγράφει υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από συμβατικές πηγές παραγωγής; Η απάντηση που προβάλλεται ολοένα και περισσότερο βρίσκεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στην Κύπρο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα και οικιακά φωτοβολταϊκά έχει αυξηθεί σημαντικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδίως σε περιόδους υψηλής ηλιοφάνειας, παράγονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν τη ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, μέρος αυτής της παραγωγής απορρίπτεται, καθώς το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει πλήρως.

Σε αυτή την εξίσωση μπορούν να ενταχθούν τα data centers. Ως ιδιαίτερα ενεργοβόρες εγκαταστάσεις, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν σημαντικό μέρος της ενέργειας που σήμερα χάνεται, απορροφώντας μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού κατά τις ώρες αυξημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά.

Με αυτόν τον τρόπο, τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μια μορφή έμμεσης αξιοποίησης της πλεονάζουσας ενέργειας. Αντί η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να αποκόπτεται, θα μπορούσε να κατευθύνεται στη λειτουργία των data centers, μειώνοντας τις απώλειες και ενισχύοντας την αποδοτικότητα του συστήματος.

Παράλληλα, η απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας από τέτοιες εγκαταστάσεις θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό των αποκοπών παραγωγής από φωτοβολταϊκά, εφόσον υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός. Η προοπτική αυτή δεν αναιρεί τις προκλήσεις που υπάρχουν, αλλά δείχνει ότι τα data centers μπορούν να ενταχθούν σε μια ευρύτερη συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιακή ανάπτυξη και την καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο.

Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία μιας τέτοιας στρατηγικής είναι ο συνδυασμός ενεργειακών υποδομών, αποθήκευσης και ψηφιακού σχεδιασμού. Η εγκατάσταση μπαταριών, η αναβάθμιση του δικτύου και η δημιουργία ευέλικτων μοντέλων κατανάλωσης θα μπορούσαν να καταστήσουν τα data centers πιο βιώσιμα και πιο ελκυστικά για επενδυτές. Παράλληλα, η Κύπρος θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση, λειτουργώντας ως περιφερειακός κόμβος ψηφιακών υπηρεσιών για την Ανατολική Μεσόγειο. Με σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο και σταθερή ενεργειακή πολιτική, τα κέντρα δεδομένων μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.