Ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά αξιοθέατα της Ευρώπης βρίσκεται στη Σερβία και μοιάζει να αψηφά τους νόμους της φύσης. Πρόκειται για το Casa Drina, μια μικρή ξύλινη καλύβα χτισμένη πάνω σε έναν βράχο.

Το σπίτι βρίσκεται στη μέση του ποταμού Δρίνου, απ’ όπου πήρε και το όνομά του, απέναντι από την πόλη Bajina Bašta.

Περιτριγυρισμένη από τα σμαραγδένια νερά του ποταμού και το καταπράσινο τοπίο του Εθνικού Πάρκου Tara, η μικροσκοπική αυτή κατοικία έχει εξελιχθεί σε σύμβολο απομόνωσης και αρμονίας με τη φύση, προσελκύοντας ταξιδιώτες και φωτογράφους από όλο τον κόσμο.

Ένα «απρόσιτο» αξιοθέατο της Σερβίας



Παρά τη φήμη του, το εσωτερικό του σπιτιού δεν είναι επισκέψιμο. Δεν υπάρχει γέφυρα ή διάβαση που να οδηγεί στη βραχονησίδα, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να το θαυμάζουν μόνο από την όχθη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως το καλοκαίρι και με ήρεμα νερά, ντόπιοι προσεγγίζουν το σημείο με βάρκες ή καγιάκ.

Η πρόσβαση στην περιοχή είναι σχετικά εύκολη, καθώς το σημείο απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι.

Η ιστορία πίσω από το «σπίτι στο ποτάμι» – Πώς έγινε γνωστό



Η δημιουργία της καλύβας χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν μια παρέα νεαρών από την Bajina Bašta αναζητούσε ένα απομονωμένο σημείο για ξεκούραση και κολύμπι. Εντόπισαν τον βράχο στο κέντρο του ποταμού και άρχισαν να μεταφέρουν ξύλα με βάρκες, κατασκευάζοντας αρχικά μια πλατφόρμα και στη συνέχεια ένα μικρό καταφύγιο.

Καθοριστική μορφή στην ανάπτυξη της κατασκευής θεωρείται ο Milija Mandić, ο οποίος μαζί με φίλους συνέχισε να ενισχύει και να ανακατασκευάζει την καλύβα μετά από καταστροφές που προκαλούσαν κατά καιρούς οι πλημμύρες.

Το σπίτι άρχισε να αποκτά εξέχουσα θέση μετά την ίδρυση της Ρεγκάτας Ντρίνα to 1994, μια τουριστική και ψυχαγωγική εκδήλωση που πραγματοποιείται στον ποταμό. Η εκδήλωση διεξάγεται δίπλα από το σπίτι, με αποτέλεσμα πολλοί επισκέπτες να γνωρίσουν την ύπαρξή του, καθώς η ρεγκάτα έχει έως και 20.000 συμμετέχοντες, πολλοί απ’ αυτούς από το εξωτερικό.

Φύση και αξιοθέατα στην περιοχή



Η περιοχή γύρω από τον ποταμό αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της φύσης. Ξεχωρίζει το σημείο Banjska Stena, από όπου προσφέρεται εντυπωσιακή θέα στο φαράγγι του ποταμού και στη λίμνη Perućac. Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και η Μονή Rača, ένας σημαντικός θρησκευτικός και πολιτιστικός χώρος που χρονολογείται από τον Μεσαίωνα.

Το σπίτι στον Δρίνο παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ιδιαίτερα αξιοθέατα της Ευρώπης, συνδυάζοντας ανθρώπινη δημιουργικότητα και φυσική ομορφιά σε ένα μοναδικό σκηνικό.

Το σπίτι έγινε ένα από τα πιο φωτογραφημένα τοπόσημα της Σερβίας. Μια φωτογραφία του επιλέχθηκε ως μία από τις Φωτογραφίες του Μήνα του National Geographic, τον Αύγουστο του 2012. Το Business Insider το κατέταξε ανάμεσα στα 16 «πιο τρελά» σπίτια, ενώ πολλά περιοδικά παγκοσμίως έκαναν αφιερώματα για το Casa Drina.

