Η Τζούλι Ντέιβις (Φίσερ), υπηρεσιακή πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο και πρέσβης στη Λευκωσία, αποχωρεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έχοντας απογοητευτεί από τη φθίνουσα υποστήριξη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times.

Σημειώνεται ότι η παραίτηση της κ. Ντέιβις έρχεται μετά την αποχώρηση της προκατόχου της, Μπρίτζετ Μπρινκ, η οποία έφυγε από την διπλωματική υπηρεσία για παρόμοιους λόγους στις αρχές του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «διαφωνίες» αφορούν τη θέση της Ντέιβις για το ζήτημα της βοήθειας προς την Ουκρανία. Πιστεύει ότι ο Πρόεδρος Τράμπ δεν βοηθά την πολύπαθη χώρα.

Η πρέσβης Ντέβις είναι μέλος της διπλωματικής υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 30χρονη καριέρα της στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ περιλαμβάνει πολυάριθμες αποστολές σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Πριν από τον διορισμό της ως Πρέσβης στην Κυπριακή Δημοκρατία, διετέλεσε Ειδική Απεσταλμένη για τη Λευκορωσία με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας. Το 2020, επικυρώθηκε ως η πρώτη Πρέσβης των ΗΠΑ στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας από το 2008.

Προηγουμένως, η Πρέσβης Ντέιβις διετέλεσε Αναπληρώτρια Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για τη Δυτική Ευρώπη και την Ε.Ε. στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καθώς και Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Πριν από αυτό, διετέλεσε Αρχηγός του Επιτελείου του Υφυπουργού Εξωτερικών για τη Διοίκηση και τους Πόρους και Διευθύντρια του Κέντρου Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλες αποστολές περιλαμβάνουν εργασία στο Διεθνές Επιτελείο του ΝΑΤΟ και στις πρεσβείες στη Γεωργία, την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την Financial Times:

Η Ντέιβις, η οποία παραμένει διαπιστευμένη ως πρέσβειρα στην Κύπρο ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί στο Κίεβο, ένιωσε αιφνιδιασμένη τον Οκτώβριο, όταν έμαθε μέσω δημοσιεύσεων στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Τραμπ είχε προτείνει τον Τζον Μπρέσλοου, έναν επιχειρηματία από την Αριζόνα και δωρητή των Ρεπουμπλικανών, για να είναι ο επόμενος πρέσβης στην Κύπρο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η Ντέιβις δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τον διορισμό.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την Τρίτη στους FT: «Η πρέσβειρα Τζούλι Σ. Ντέιβις ανέλαβε τα καθήκοντά της ως επιτετραμμένη… στην αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο στις 5 Μαΐου 2025 και παραμένει σε αυτή τη θέση».

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο αντιμετώπισε δυσκολίες στη διατήρηση πρεσβευτών κατά τη διάρκεια και των δύο θητειών του σημερινού Προέδρου. Το 2019, ο Τραμπ ανακάλεσε τη Μαρί Γιοβάνοβιτς, τότε πρέσβειρα στην Ουκρανία, θεωρώντας την «άπιστη» και «κακά νέα». Ήταν κρίσιμη μάρτυρας στις ακροάσεις του Κογκρέσου στο πλαίσιο της πρώτης παραπομπής του Τραμπ αργότερα εκείνο το έτος.

Όταν η Μπρίνκ (Brink), υποστηρίκτρια της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, παραιτήθηκε πέρυσι, είπε ότι είχε αντιταχθεί στην πίεση που ασκούσε ο Λευκός Οίκος του Τραμπ στο Κίεβο, ενώ παράλληλα απάλλαξε τη Μόσχα από κάθε ευθύνη.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την προκάτοχο της Davis ήταν η λεκτική επίθεση του Trump στον Ουκρανό πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο του 2025. Μετά από αυτή τη σύγκρουση, ο Trump σταμάτησε τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο για αρκετές εβδομάδες.

Η Brink διεκδικεί θέση στο Κογκρέσο ως Δημοκρατική σε μια ανταγωνιστική περιφέρεια στην πολιτεία καταγωγής της, το Μίσιγκαν. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, κατηγόρησε τον Trump για διαφθορά και για κατευνασμό του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Trump, ο Λευκός Οίκος έχει σε μεγάλο βαθμό παραγκωνίσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος έχει αντ’ αυτού αποστείλει μια μικρή χούφτα συμμάχων, ιδίως τον ειδικό απεσταλμένο Steve Witkoff και τον γαμπρό του Jared Kushner, για να επιδιώξουν τους πιο φιλόδοξους στόχους της εξωτερικής πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένης της μεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν σταματήσει λόγω της αδιαλλαξίας της Ρωσίας και του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Αξιωματούχοι των Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν αυτόν τον μήνα στους FT ότι η Μόσχα σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμό της και να ξεκινήσει μια νέα επίθεση αυτό το καλοκαίρι.

«Είναι μια υποδειγματική υπαλλήλος των εξωτερικών υπηρεσιών και δημόσιος υπάλληλος», δήλωσε ο Ντάνιελ Φριντ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Πολωνία, ο οποίος γνωρίζει την Ντέιβις εδώ και αρκετά χρόνια. «Είναι μια πραγματική ειδικός και η κυβέρνηση – είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι – χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους».

Η γερουσιαστής Jeanne Shaheen, κορυφαία Δημοκρατική στην επιτροπή εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, επαίνεσε τη «σταθερή, αποτελεσματική ηγεσία» της Davis και τη «μοναδική ικανότητα να διευθύνει αποτελεσματικά μια θέση αντιμετώπισης κρίσεων».

«Σημαντικές θέσεις όπως αυτή του Κίεβου δεν μπορούν και δεν πρέπει να διοικούνται μέσω της Ουάσινγκτον ή με προσωρινά μέτρα», δήλωσε η Shaheen. «Είναι επιτακτική ανάγκη τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ουκρανία να έχουμε έναν πρέσβη επικυρωμένο από τη Γερουσία».

