Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μιζούρι των ΗΠΑ, όταν αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του κοντά στο αεροδρόμιο Butler Memorial. Ανάμεσα στα θύματα είναι 11 αλεξιπτωτιστές και ο πιλότος, ενώ το αεροσκάφος, που ανήκε στην εταιρεία Skydive Kansas City, κατέπεσε σε αγροτική έκταση περίπου 300 μέτρα από τον διάδρομο αφού δεν κατάφερε να αποκτήσει επαρκές ύψος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής κοντά στην πόλη Μπάτλερ, περίπου 105 χιλιόμετρα νότια του Κάνσας Σίτι. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί γύρω στις 11:20 το πρωί τοπική ώρα, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την άνοδο.

Ο Ντένις Τζέικομπς, προσωρινός διευθυντής του αεροδρομίου και επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Μπέιτς, δήλωσε στο CNN ότι το αεροσκάφος δεν κατάφερε να αποκτήσει επαρκές ύψος μετά την απογείωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποίησε απότομη αριστερή στροφή πριν συντριβεί περίπου 300 μέτρα από τον διάδρομο.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία Skydive Kansas City και εκτελούσε πτήση για μεταφορά αλεξιπτωτιστών πριν από προγραμματισμένο άλμα.

NEW: Eleven skydivers and a pilot are dead after their plane crashes in Butler, Missouri.



According to a spokesperson with Bates County Emergency Management, just before 11:30 a.m., a private plane leaving the Butler Memorial Airport turned around for an unknown reason before… pic.twitter.com/qlUxhfkfRN — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2026

Το αεροπλάνο κατέπεσε σε αγροτική έκταση δίπλα στο αεροδρόμιο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά σε περιορισμούς της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενημέρωσης των οικογενειών τους.

protothema.gr