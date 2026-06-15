Μια μικροσκοπική συσκευή σε μέγεθος σπόρου που εισάγεται στο σώμα με απλή βελόνα, χωρίς χειρουργική επέμβαση, υπόσχεται να ανακουφίσει τον χρόνιο πόνο και τις κινητικές διαταραχές. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Άμπου Ντάμπι, σε συνεργασία με την Cleveland Clinic, ανέπτυξαν τη συσκευή που παρακολουθεί τη δραστηριότητα των νεύρων και εκπέμπει ελεγχόμενα ηλεκτρικά σήματα, τροφοδοτούμενη ασύρματα από εξωτερική πηγή.

Η ενέσιμη συσκευή που υποσχέται να ανακουφίσει τον πόνο χωρίς χειρουργεία

Όπως αναφέρει το Khaleej Times, η συσκευή, η οποία έχει το μέγεθος ενός μικρού σπόρου, μπορεί να εισαχθεί στο σώμα με μια απλή βελόνα και να τοποθετηθεί κοντά στο νεύρο-στόχο. Μόλις βρεθεί στη θέση της, εκπέμπει ελεγχόμενα ηλεκτρικά σήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του νεύρου. Παράλληλα, τροφοδοτείται ασύρματα από εξωτερική πηγή, επιτρέποντας στους γιατρούς ή τους ασθενείς να ρυθμίζουν τη δραστηριότητά της σε πραγματικό χρόνο.

Ένα άλλο προτέρημα της συσκευής είναι ότι μπορεί να εντοπιστεί με τη χρήση τυπικών ιατρικών απεικονιστικών μεθόδων, όπως ο υπέρηχος και η αξονική τομογραφία (CT scan), εξασφαλίζοντας ακριβή τοποθέτηση και παρακολούθηση. Μόλις εγκατασταθεί, παρέχει προγραμματιζόμενη ηλεκτρική διέγερση, επιτρέποντας εξατομικευμένες θεραπείες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

«Αυτή η συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Άμπου Ντάμπι υποστηρίζει τη δέσμευσή μας για την προώθηση καινοτόμου, κλινικά εφαρμόσιμης έρευνας που μεταφράζεται σε ουσιαστικές βελτιώσεις στη φροντίδα των ασθενών», δήλωσε η Δρ. Σουσάν Αμπντέλ-Ράζικ, Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στην Cleveland Clinic Abu Dhabi. «Φέρνοντας κοντά διεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, αυτό το έργο αναδεικνύει πώς οι ακαδημαϊκές συνεργασίες μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη ασφαλέστερων, λιγότερο επεμβατικών θεραπειών και να διευρύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε προηγμένες ιατρικές μεθόδους».

Στο πλαίσιο εργαστηριακών και προκλινικών δοκιμών, η συσκευή επέδειξε ακριβή έλεγχο της νευρικής διέγερσης και σταθερή απόδοση υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Επιπλέον, ενεργοποίησε επιτυχώς νεύρα σε ζωντανούς οργανισμούς (in vivo), επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητά της για εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο.

«Αυτή η τεχνολογία έχει τη δυναμική να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των μη επεμβατικών θεραπειών και των παραδοσιακών εμφυτευμάτων», ανέφερε ο Δρ Μοχάμεντ Ελσερίφ, ερευνητικός συνεργάτης στο NYU Abu Dhabi και πρώτος συγγραφέας της μελέτης. «Ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικές και εύκολες στην εφαρμογή, γεγονός που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τη φροντίδα των ασθενών».

Μειώνοντας την ανάγκη για μεγάλες επεμβάσεις και απλοποιώντας τον τρόπο παροχής προηγμένων θεραπειών, η συσκευή θα μπορούσε να καταστήσει τη θεραπεία πιο προσβάσιμη, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους και τους χρόνους ανάρρωσης.

«Αυτό το έργο αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε τη θεραπεία παθήσεων που σχετίζονται με τα νεύρα», δήλωσε ο καθηγητής Χαλίλ Ραμάντι επίκουρος καθηγητής Βιομηχανικής και κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Δημιουργώντας μια συσκευή που μπορεί να εγχυθεί αντί να εμφυτευθεί χειρουργικά, καθιστούμε αυτές τις θεραπείες απλούστερες, ασφαλέστερες και πιο προσβάσιμες, διατηρώντας παράλληλα τον ακριβή έλεγχο της νευρικής δραστηριότητας».

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