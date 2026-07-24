Ορόσημο για τη ρομποτική χειρουργική αποτελεί η επιτυχής πραγματοποίηση επεμβάσεων σε ζωντανά ζώα από ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία βρίσκονταν υπό τον άμεσο τηλεχειρισμό έμπειρων χειρουργών. Το επίτευγμα, που καταγράφεται για πρώτη φορά, ανοίγει νέες προοπτικές για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής στην ιατρική.

Το επίτευγμα ανήκει σε ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο (UC San Diego), οι οποίοι ανέπτυξαν ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει σε ανθρωποειδή ρομπότ να χρησιμοποιούν συμβατικά λαπαροσκοπικά εργαλεία με ακρίβεια αντίστοιχη των σύγχρονων ρομποτικών συστημάτων. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Στο πλαίσιο της δοκιμής πραγματοποιήθηκαν δύο λαπαροσκοπικές αφαιρέσεις χοληδόχου κύστης σε αναισθητοποιημένους χοίρους. Στην πρώτη επέμβαση ένα ανθρωποειδές ρομπότ συνεργάστηκε με χειρουργό που βρισκόταν δίπλα στο χειρουργικό τραπέζι, ενώ στη δεύτερη χρησιμοποιήθηκαν δύο ανθρωποειδή ρομπότ ταυτόχρονα, τα οποία εκτελούσαν τις κινήσεις που έδινε εξ αποστάσεως ο χειρουργός. Και οι δύο επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, με μοναδική επιπλοκή μια μικρή αιμορραγία που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Πριν φτάσουν στις επεμβάσεις, οι επιστήμονες υπέβαλαν τα ρομπότ σε σειρά δοκιμών ακριβείας και χειρισμού χειρουργικών εργαλείων, αξιολογώντας την ικανότητά τους να εκτελούν λεπτές κινήσεις με σταθερότητα και ασφάλεια. Παρότι οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικές προκλήσεις, όπως μικρές καθυστερήσεις στην απόκριση και ανάγκη για επαναβαθμονόμηση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, εκτιμούν ότι η πρόοδος είναι εντυπωσιακά γρήγορη.

Credit: (UCSD Jacobs School of Engineering/Flickr/CC BY 4.0)

Σε αντίθεση με τα μεγάλα και ακριβά εξειδικευμένα χειρουργικά ρομπότ που χρησιμοποιούνται σήμερα, τα ανθρωποειδή συστήματα είναι πιο ελαφριά, καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και μπορούν να μεταφερθούν πολύ πιο εύκολα σε διαφορετικά νοσοκομεία ή δύσκολες περιοχές. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για απομακρυσμένες κοινότητες, εμπόλεμες ζώνες, περιοχές με ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

(UCSD Jacobs School of Engineering/Flickr/CC BY 4.0)

Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν λειτουργούν αυτόνομα ούτε πρόκειται να αντικαταστήσουν τους χειρουργούς στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα, αποτελούν προηγμένα εργαλεία τηλεχειρουργικής που αναπαράγουν με μεγάλη ακρίβεια τις κινήσεις του γιατρού, επιτρέποντας την πραγματοποίηση πολύπλοκων επεμβάσεων από μεγάλες αποστάσεις.

Η επιτυχία της μελέτης θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής και δείχνει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ ενδέχεται μέσα στα επόμενα χρόνια να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στα χειρουργεία, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη σε ολόκληρο τον κόσμο.

huffingtonpost.gr / Sciencealert / Nature