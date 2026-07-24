Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις με μαχαίρι, οι οποίες διαπράχθηκαν με μικρή χρονική διαφορά στη Νέα Υόρκη από τον ίδιο άνδρα. Ο ύποπτος, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ», έχει προσαχθεί και ανακρίνεται. Η επικεφαλής της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι διερευνάται το ενδεχόμενο εγκλήματος μίσους, χωρίς να αποκλείεται ο δράστης να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Τα θύματα των δυο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες, «ασιατικής καταγωγής» και «εβραίος» αντίστοιχα, διευκρίνισε η Τζέσικα Τις, προσθέτοντας πως διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν θεωρείται πως διατρέχουν «κίνδυνο» οι ζωές τους.

A suspect is in custody after a double stabbing on the Upper West Side in New York City on Thursday, police said. Both victims were taken to a local hospital and are expected to survive.



According to authorities, the suspect ran off after both stabbings, and barricaded himself… pic.twitter.com/YNv2eIgABd July 24, 2026

Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε τον ύποπτο, που κατά την κ. Τις ονομάζεται Ραούλ Μοράλες κι είναι 51 ετών.

Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων. Η NYPD αποτιμά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».

Police identify 51-year-old Raul Morales as the suspect in the stabbing of an Asian man and a Jewish man on Manhattan’s Upper West Side. pic.twitter.com/CGRofbnD9D July 23, 2026

«Αν και ο δράστης δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό γνωστό στην NYPD, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας» αφήνουν να εννοηθεί πως μπορεί να «διαδραμάτισε ρόλο η ψυχική του υγεία», πρόσθεσε η Τζέσικα Τις.

NEW YORK: Two men were stabbed in separate attacks minutes apart on Manhattan’s Upper West Side on Thursday before the suspect was arrested by NYPD.



The victims were a 57-year-old Asian man and a 50-year-old visibly Jewish man. Both were taken to hospital in stable condition and… — Open Source Intel (@Osint613) July 23, 2026

«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», ήταν η αντίδραση του δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης Ζόραν Μαμντάνι.

protothema.gr