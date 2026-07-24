Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις με μαχαίρι, οι οποίες διαπράχθηκαν με μικρή χρονική διαφορά στη Νέα Υόρκη από τον ίδιο άνδρα. Ο ύποπτος, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ», έχει προσαχθεί και ανακρίνεται. Η επικεφαλής της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι διερευνάται το ενδεχόμενο εγκλήματος μίσους, χωρίς να αποκλείεται ο δράστης να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.
Τα θύματα των δυο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες, «ασιατικής καταγωγής» και «εβραίος» αντίστοιχα, διευκρίνισε η Τζέσικα Τις, προσθέτοντας πως διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν θεωρείται πως διατρέχουν «κίνδυνο» οι ζωές τους.
Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε τον ύποπτο, που κατά την κ. Τις ονομάζεται Ραούλ Μοράλες κι είναι 51 ετών.
Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων. Η NYPD αποτιμά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».
«Αν και ο δράστης δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό γνωστό στην NYPD, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας» αφήνουν να εννοηθεί πως μπορεί να «διαδραμάτισε ρόλο η ψυχική του υγεία», πρόσθεσε η Τζέσικα Τις.
«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», ήταν η αντίδραση του δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης Ζόραν Μαμντάνι.