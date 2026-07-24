Σε κομβικό σημείο για το μέλλον των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λεμεσό βρίσκεται η σημερινή ημέρα. Ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, θα παραστεί και θα συμμετάσχει, σε ευρεία σύσκεψη με τους δημάρχους της μείζονος αστικής περιοχής Λεμεσού.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αθανασίου, έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα: «Η προτεραιοποίηση έργων και παρεμβάσεων που μπορούν να συμβάλουν στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου».

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το μέγεθος των δυσκολιών και την καθημερινή ταλαιπωρία των οδηγών στην αστική περιφέρεια της Λεμεσού, προσέρχεται στη σύσκεψη με συγκεκριμένο πλάνο. Στο τραπέζι των συζητήσεων τίθενται δύο βασικές κατηγορίες οδικών έργων, διαβαθμισμένες στη βάση της προτεραιοποίησης και του ορίζοντα υλοποίησής τους.

Πρόκειται για έργα άμεσης παρέμβασης, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, με στοχευμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μικροβελτιώσεις σε κρίσιμες συμβολές, κατασκευές και αναβαθμίσεις κυκλικών κόμβων, καθώς και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας (όπως το σύστημα UTC).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων οδικών και πολεοδομικών έργων για τη Λεμεσό είναι στα €493 εκατ. Η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται σε μεγάλες αρτηριακές παρεμβάσεις και παρακαμπτήριους, όπως ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊττά (€80 εκατ.), ο δεύτερος παράλληλος Γερμασόγειας – Αγίου Αθανασίου (€24 εκατ.) και ο Βόρειος Παρακαμπτήριος Τμήμα Ύψωνας – Πολεμίδια (€60 εκατ.).

Την ίδια ώρα, τα έργα που βρίσκονται σε φάση άμεσης υλοποίησης ή προκήρυξης, ο κυκλικός κόμβος στην συμβολή Αγίου Αθανασίου με Ανοικοδομήσεως και η νέα έξοδος από αυτοκινητόδρομο-Πύργος Λεμεσού (έξοδος ΑΗΚ) αποτελούν μόνο την πρώτη φάση ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου που στοχεύει στην οριστική αποσυμφόρηση της πόλης.

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η άμεση ανακούφιση των πιο επιβαρυμένων οδικών αρτηριών της πόλης. Στο τραπέζι βρίσκονται έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο, όπως μεγάλα πολεοδομικά και οδικά έργα υποδομής, διαπλατύνσεις λεωφόρων, νέοι συνδετήριοι δρόμοι και ανισόπεδοι κόμβοι. Πρόκειται για έργα που βρίσκονται σε στάδιο μελετών ή σχεδιασμού και απαιτούν ευρύτερο χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωσή τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης σε βάθος χρόνου.

Πέραν των ήδη προγραμματισμένων σχεδιασμών, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο κ. Βαφεάδης αναμένεται να ζητήσει επίσημα από τις δημοτικές Αρχές να καταθέσουν τις δικές τους συμπληρωματικές προτάσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη συνδιαμόρφωση ενός ολιστικού και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για ολόκληρη την επαρχία Λεμεσού για τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζοντας ότι οι τοπικές ανάγκες κάθε δήμου θα ενταχθούν στον εθνικό σχεδιασμό υποδομών.

Όπως επισημαίνεται από πηγές του Υπουργείου, η Κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λεμεσός ως αποτέλεσμα της ραγδαίας οικιστικής και επιχειρηματικής της ανάπτυξης.

Τα σημαντικότερα έργα που ξεχωρίζουν είτε βάσει του υψηλού προϋπολογισμού τους είτε λόγω του κομβικού τους ρόλου στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της πόλης:

Έργα €10 εκατ. και άνω

• Βόρειος Παρακαμπτήριος (Λεωφόρος Ευαγόρα Λανίτη) €30.000.000 (Κατασκευαστικό Σχέδιο)

• Βόρειος Παρακαμπτήριος (Λεωφόροι Συνεργατισμού και Νίκαιας) €30.000.000 (Κατασκευαστικό Σχέδιο)

• Βόρειος Παρακαμπτήριος (Τμήμα Αγίου Αθανασίου – Γερμασόγεια) €15.500.000 (Κατασκευαστικό Σχέδιο)

• Βόρειος Παρακαμπτήριος (Αγίας Φύλας, Μέσα Γειτονιάς & Αγίου Αθανασίου) €37.000.000 (Ρυθμιστικό Σχέδιο)

• Βόρειος Παρακαμπτήριος (Τμήμα Ύψωνας – Πολεμίδια) €60.000.000 (Ρυθμιστικό Σχέδιο)

• Δεύτερος Παράλληλος (Γερμασόγεια και Άγιος Αθανάσιος – Λεωφόρος Βυθκιών) €24.000.000 (Ρυθμιστικό Σχέδιο)

• Βόρειος Παράλληλος Ύψωνα – Πολεμιδιών (€30.000.000)

• Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊττά (Φάση Α2) €80.000.000 (Κατασκευαστικό Σχέδιο)

• Λεωφόρος Ηλία Καννάουρου (Ύψωνας – Κάτω Πολεμίδια) €15.000.000 (Κατασκευαστικό Σχέδιο)

• Διεύρυνση και βελτίωση Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου (και τμημάτων των Λεωφ. Κολωνακίου και Γ. Διγενή) €30.000.000.

Έργα προτεραιότητας

• Εγκατάσταση συστήματος περιφερειακού ελέγχου της κυκλοφορίας UTC σε 50 φωτοελεγχόμενες συμβολές €3.000.000

• Υλοποίηση παρεμβάσεων από μελέτη για κόμβους Πολεμιδιών, Τροόδους και Αγ. Φυλάξεως €1.000.000

• Κυκλικός κόμβος Μέσα Γειτονιάς €685.000.

Στρατηγικά έργα υποδομής

• 3ος Παράλληλος / Βόρειος Παρακαμπτήριος Λεμεσού

• Αναβάθμιση Αυτοκινητοδρόμου Α1 σε 6 λωρίδες (Τμήμα Παρεκκλησιά – Κυκλικός Κόμβος Γερμασόγειας)

• Κατασκευή 3ου επιπέδου σύνδεσης Λεωφόρου Γ. Κρανιδιώτη (Β8) με Λεωφόρο Ν.Δ. Παττίχη

• Κατασκευή Φάσης Β – Δρόμος Γερμασόγειας – Ακρούντας – Διερώνας – Αρακαπά.