Τη νεότερη προσθήκη στην οικογένεια των νότιων πουντού παρουσίασε ο ζωολογικός κήπος της Κολωνίας, στη δυτική Γερμανία. Πρόκειται για τη μικρή «Yenai», η οποία γεννήθηκε στις 15 Μαΐου και ανήκει σε ένα από τα μικρότερα είδη ελαφιών στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο, μητέρα της είναι η τρίχρονη «Yadira», η οποία μεταφέρθηκε στην Κολωνία από τον ζωολογικό κήπο του Ρότερνταμ, ενώ πατέρας της είναι ο «Alves», που γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο της Κολωνίας πριν από τέσσερα χρόνια.

Ένα από τα μικρότερα ελάφια του πλανήτη

Η ζωολόγος και βοηθός υπεύθυνης του τμήματος Νότιας Αμερικής του ζωολογικού κήπου, Λούσι Χίλιους, εξήγησε ότι τα νότια πουντού συγκαταλέγονται στα μικρότερα είδη ελαφιών παγκοσμίως.

«Πρόκειται για ένα από τα μικρότερα ελάφια στον κόσμο. Υπάρχει επίσης το βόρειο πουντού, το οποίο είναι ελαφρώς μικρότερο, αλλά συνολικά τα πουντού θεωρούνται τα μικρότερα γνωστά είδη ελαφιών», ανέφερε.

Είδος υπό εξαφάνιση

Η Χίλιους επισήμανε ότι το νότιο πουντού είναι είδος που απειλείται με εξαφάνιση, κυρίως λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Όπως εξήγησε, η αποψίλωση των δασών στο φυσικό του περιβάλλον και η παρουσία άγριων σκύλων, που επίσης συνδέεται με την ανθρώπινη παρέμβαση, αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για την επιβίωσή του.

Το είδος ζει στις ορεινές περιοχές των Άνδεων, στη νότια Χιλή, και συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα αναπαραγωγής που έχουν στόχο τη διατήρηση του πληθυσμού του και την αποτροπή της εξαφάνισής του.

ertnews.gr