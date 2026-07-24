Επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας με στόχο την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, προκαλώντας πυρκαγιές σε αποθήκες εταιρειών και αναστάτωση στις ρωσικές αρχές. Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση εντάσσεται σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που έπληξε επίσης την Τβερ και την κατεχόμενη Κριμαία.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντρ Μπεγκλόφ, επιβεβαίωσε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με drones, αναφέροντας μέσω Telegram ότι στόχος ήταν εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Moskovskoye, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντραζντένκα, είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν σχεδόν 60 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ukraine’s strike campaign against the Russian online retailer Wildberries – which provides direct logistical support to the Russian Armed Forces – is continuing, with one-way attack drones striking and setting ablaze a distribution warehouse this morning in the city of St.… pic.twitter.com/uw3cRTV7P0 July 24, 2026

Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram, μεταξύ των στόχων της επίθεσης βρέθηκαν ξανά κέντρα logistics της Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία.

https://twitter.com/Breaking911/status/2080478422669643936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2080478422669643936%7Ctwgr%5E61ada5c1a60ea66a5370c0970288726f1820e0e2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1855373%2Fsfodri-oukraniki-epidromi-me-drones-stin-agia-petroupoli-nees-purkagies-se-egatastaseis-tis-wildberries%2F

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση της εταιρείας στο επιχειρηματικό πάρκο «Utkin Zavod», στο χωριό Νοβοσαράτοβκα, ακριβώς νότια της Αγίας Πετρούπολης. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή.

Παράλληλα, ανεξάρτητα ρωσικά κανάλια Telegram, όπως το ASTRA, μετέδωσαν ότι επλήγη και δεύτερη εγκατάσταση της Wildberries στην περιοχή Σουσάρι της Αγίας Πετρούπολης, όπου επίσης ξέσπασε πυρκαγιά.

BREAKING:



One Ukrainian drone after another is slamming into the giant Wildberries logistics center in St Petersburg, Russia.



The 106 000 sqm building is now engulfed in flames. pic.twitter.com/UlB8IDsje2 July 24, 2026

Η ίδια η Wildberries ανακοίνωσε ότι δύο αποθήκες της στην πόλη ανέστειλαν τη λειτουργία τους, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τους λόγους της διακοπής.

Η Αγία Πετρούπολη, γενέτειρα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και πόλη που απέχει περίπου 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, έχει δεχθεί ελάχιστες επιθέσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, καθώς προστατεύεται από ισχυρό πλέγμα αντιαεροπορικής άμυνας.

Massive fires seen from all of St Petersburg this morning after Russian oil facilities and logistics centers have been struck by swarms of Ukrainian long-range drones pic.twitter.com/Sm4gN9h6qd — Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2026

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν καταφέρει ολοένα και συχνότερα να διαπερνούν τις ρωσικές αεράμυνες, πλήττοντας στόχους ακόμη και σε ιδιαίτερα οχυρωμένες περιοχές, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες εστίες φωτιάς και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα.

protothema.gr