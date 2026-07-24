Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε κλειστό χώρο στάθμευσης οικίας στην κοινότητα Νικόκλεια, στην επαρχία Πάφου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 22:26. Στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου και Υπαίθρου Κελοκεδάρων με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 23:00, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα επηρεάστηκαν μια μικρή κουζίνα και ο εξοπλισμός της, η βαφή της τοιχοποιίας και οι ηλεκτρικές θύρες του χώρου στάθμευσης.

Στον χώρο βρισκόταν και μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν υπέστη ζημιές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.