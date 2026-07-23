Περίπου 3.500 κάτοικοι εγκατέλειψαν προληπτικά τις εστίες τους σήμερα, καθώς δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται σε δήμο που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε ενημέρωσή τους μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρουν ότι έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αλντέα ντελ Φρέσνο να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε άλλο δήμο, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν από την πυρκαγιά που μαίνεται εκτός ελέγχου σε κοντινή απόσταση.

protothema.gr