Μια απίστευτη φάρσα έστησε Ισπανός κυβερνήτης αεροσκάφους αμέσως μετά τον τελικό του Μουντιάλ, τρολάροντας δεκάδες Αργεντινούς επιβάτες που περίμεναν με αγωνία να μάθουν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο πιλότος πήρε τον λόγο από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους και είπε: «Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως δυστυχώς μόνο μία μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλαμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας», με αποτέλεσμα η καμπίνα να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς, καθώς πολλοί επιβάτες, φορώντας φανέλες της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι, πίστεψαν ότι η ομάδα τους είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποκάλυψε την ανατροπή, λέγοντας: «Η Ισπανία κέρδισε».

Δείτε το βίντεο

Οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν αμέσως σε απόλυτη σιωπή και αμηχανία, με το βίντεο να γίνεται μέσα σε λίγες ώρες viral.

Η φάρσα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αργεντινή, με μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «κακόγουστο τρολάρισμα» και «άρρωστο αστείο», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ανακοίνωση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένταση ανάμεσα στους επιβάτες.

protothema.gr