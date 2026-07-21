Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, με δύο ανθρώπους να εγκλωβίζονται και να σώζονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:15, σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή Muratpasa. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα ο Ραμαζάν Ου. και η Ντενίζ Υ., να μην μπορούν να προσεγγίσουν την έξοδο.

Οι δύο εγκλωβισμένοι κατέφυγαν στο περβάζι έξω από το διαμέρισμα και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, σύμφωνα με την Sabah.

Οι πυροσβέστες, έφτασαν στο σημείο με κλιμακοφόρο όχημα και κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

https://x.com/ntv/status/2079491491618066508?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2079491491618066508%7Ctwgr%5E73e3b30b1e8a7440f37d6df88ff5a7e11dafe55a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1854082%2Fdramatiki-epiheirisi-diasosis-se-flegomeno-diamerisma-stin-attaleia-vgikan-sto-pervazi-gia-na-sothoun-deite-video%2F

Οι δύο διασωθέντες είχαν εισπνεύσει καπνό και αφού δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Η πυροσβεστική έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο έπειτα από περίπου μισή ώρα.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν απέναντι από την πολυκατοικία περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, λέγοντας ότι είδε πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα και τους δύο εγκλωβισμένους να κρέμονται από το παράθυρο μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες.

Antalya'da 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında, alevlerden kaçıp bir alt kattaki pencerenin üst kısmındaki betona inerek kurtarılmayı bekleyen 2 kişi, itfaiyenin son anda yetişmesiyle kurtarıldı. pic.twitter.com/GeOn5nAp7p July 21, 2026

protothema.gr