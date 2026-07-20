Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας απέρριψε αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες «η Τουρκία είναι δύναμη κατοχής στην Κύπρο και η στρατιωτική παρουσία της στο νησί είναι παράνομη».

Σε ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση της 20ής Ιουλίου 1974 πραγματοποιήθηκε «για να τερματιστούν οι προσπάθειες πλήρους εξάλειψης της τουρκικής παρουσίας στο νησί και οι συστηματικές σφαγές» και ότι βασίστηκε «στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγύησης του 1960».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τουρκίας, η εισβολή «έφερε την ειρήνη σε ολόκληρο το νησί», ενώ παράλληλα «άνοιξε τον δρόμο για την πτώση της χούντας στην Ελλάδα, μετά την αποτυχία των επιδιώξεών της για ένωση, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της δημοκρατίας».

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας υποστήριξε ακόμη ότι η παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο «δεν αποτελεί κατοχή», αλλά «τη μοναδική εγγύηση για την ασφάλεια, την κυριαρχία και το ειρηνικό περιβάλλον που επικρατεί στο νησί από το 1974 για τους Τουρκοκύπριους».

Καταλήγοντας, έκανε λόγο για «εκστρατείες παραπληροφόρησης» εις βάρος της Τουρκίας, ισχυριζόμενη ότι προέρχονται από όσους «αγνοούν το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σύνορα, ενώ ακολουθούν πολιτικές κατοχής και προσάρτησης». Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «επιχειρήσεις διαχείρισης της κοινής γνώμης που πηγάζουν από αίσθημα ενοχής» και κάλεσε το κοινό να μην δίνει αξιοπιστία σε «τέτοιους ισχυρισμούς».

ΚΥΠΕ