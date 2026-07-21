Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, έπειτα από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες.

Διερχόμενη ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.