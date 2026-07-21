Σύγχυση προκλήθηκε με story που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος Τελωνείων, το οποίο απεικόνιζε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο με σχόλιο «Η ύστατη προδοσία».

Δείτε το story που αναδημοσιεύθηκε

Σε ανακοίνωση της, η διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων εκφράζει απερίφραστα τη λύπη της για την ατυχή, όπως την χαρακτηρίζει, αναδημοσίευση ιστορίας συγκεκριμένης πολιτικής παράτασης. Πρόκειται για το «Δράσις – ΚΕΣ», το οποίο είναι ακροδεξιών καταβολών.

Η αναδημοσίευση αυτή εμφανίστηκε για μια περίπου ώρα στην επίσημη σελίδα του Τμήματος στο Facebook. Η διεύθυνση υποστηρίζει ότι το ατυχές περιστατικό οφείλεται σε τυχαίο πάτημα του κουμπιού αναδημοσίευσης από τον διαχειριστή της σελίδας, κατά την διαδικασία ανάρτησης πολύ προσφατης υπόθεσης κατάσχεσης καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

«Οι διαχειριστές της σελίδας μόλις έγινε αντιληπτή η αναδημοσίευση κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την διαγράψουν και το έπραξαν άμεσα», σημειώνεται.

Τέλος, η διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων εκφράζει εκ μέρους όλου του προσωπικού ειλικρινείς απολογίες για την αναστάτωση που προκλήθηκε.