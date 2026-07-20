Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέδεσαν τη νίκη της Ισπανίας με τη λεγόμενη «κατάρα του Τραμπ», καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ταχθεί υπέρ της Αργεντινής. Σχόλια προκάλεσε και η παραμονή του στη σκηνή κατά την απονομή.

Η Ισπανία θριάμβευσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, νικώντας την Αργεντινή 1-0 στον τελικό και εξασφαλίζοντας το δεύτερο χρυσό αστέρι στη φανέλα της, μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2010.

Η νίκη αυτή έδωσε νέα ώθηση στη θεωρία της «κατάρας Τραμπ», καθώς ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι στήριζε την Αργεντινή για την κατάκτηση του τροπαίου, δηλώνοντας: «Είναι δύσκολο να ποντάρεις εναντίον του Μέσι».

Μιλώντας στο Fox πριν από τον αγώνα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Αργεντινό πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι «φίλο μου» που έχει κάνει «εξαιρετική δουλειά» και ενώθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη στήριξη της Αργεντινής.

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε. Όπως έχουμε εξηγήσει, οι δημόσιες στηρίξεις ομάδων από τον Τραμπ – ή ακόμη και η παρουσία του στις εξέδρες – συχνά καταλήγουν σε ήττες για το πλευρό που προτιμά. Η θεωρία αυτού του δυσοίωνου «γούρι» αναζωπυρώθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ειδικά μετά την ταπεινωτική ήττα των ΗΠΑ από το Βέλγιο – έναν αγώνα που επισκιάστηκε από το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διοργάνωσης.

Μόλις η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο, ο όρος «κατάρα Τραμπ» άρχισε ξανά να γίνεται τάση στα κοινωνικά δίκτυα.

Το όνομα του Τραμπ έγινε επίσης τάση στο διαδίκτυο μετά τον τελικό, καθώς φαίνεται πως αρνήθηκε να αποχωρήσει από τη σκηνή αφότου παρέδωσε στην Ισπανία το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου εντός έδρας και ήταν εκείνος που παρέδωσε το τρόπαιο στους νικητές. Αφού το έκανε, έμεινε κοντά στην ομάδα.

Αυτό ανάγκασε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να τρέξει προς τον Τραμπ και να προσπαθήσει ενεργά να τον απομακρύνει από την ομάδα.

Ωστόσο, ο Τραμπ συνέχισε να παραμένει στο νικητήριο στιγμιότυπο, στεκόμενος στην άκρη της σκηνής.

Δείτε τη στιγμή στο βίντεο παρακάτω.

🟥 As expected… Trump refused to get out of the frame when Spain did the traditional World Cup Trophy lift.



FIFA President Gianni Infantino had to literally run over and attempt to physically drag him away, so that the Spanish Champions could have their special moment.



What… pic.twitter.com/nbG0NH4I2D — Fun Tom 🇨🇦 💂 (@funtomvids) July 19, 2026

Η μάλλον αμήχανη αυτή στιγμή οδήγησε πολλούς χρήστες στο διαδίκτυο να κατηγορήσουν τον Τραμπ ότι προσπάθησε να κλέψει τη δόξα της Ισπανίας, χαρακτηρίζοντας την επίμονη παρουσία του «ακατάλληλη», «πέρα για πέρα αξιοθρήνητη» και «εξευτελιστική», ενώ κάποιοι σχολίασαν ότι πρόκειται για επανάληψη της περσινής «εισβολής» του Τραμπ στη γιορτή της Τσέλσι για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων – όταν ο Τραμπ έμεινε μπροστά και στο κέντρο της σκηνής όσο η ομάδα ύψωνε το τρόπαιο.

The president of FIFA tried to get Trump off stage and he wouldn’t leave… such a weird and awkward moment. He’s a loser pic.twitter.com/RiXpgeOvEW — Harry Sisson (@harryjsisson) July 19, 2026

As much as I'd like to complain about how inappropriate it was for the president to remain on stage and try to share in the glory with the World Cup victors Spain, I'm afraid that I must refrain as I'll once again be told that I suffer from Trump Derangement Syndrome for pointing… https://t.co/hiVYVycTsK — AffirmedAlydar 🇺🇸 🇺🇦 🇨🇦 🇩🇰 (@WollastonWntr63) July 20, 2026

It happened again! Trump lingers on the stage as Infantino tries to direct him off of it so Spain can lift the World Cup trophy. 🤣 pic.twitter.com/ZvZSb67wbL — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) July 19, 2026

Trump has no shame, and he knows exactly what he’s doing.



Get off the fucking stage and let the players have their moment. pic.twitter.com/4oHACoVC5l — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 19, 2026

Euronews