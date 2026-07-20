Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν θα συλληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου έγινε δύο ημέρες μετά τις αναφορές του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος έθεσε προς συζήτηση το κατά πόσον υπάρχει νομική δυνατότητα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχουν δεν θα συλληφθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ βρίσκεται στις ΗΠΑ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth social, χαιρετίζοντας τον ρόλο του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Following a recent interview where New York City Mayor Zohran Mamdani said that there were “active conversation” in his office about whether to arrest Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu when he arrives in September for the U.N. General Assembly, U.S. President Donald J.… pic.twitter.com/cpH36UTIH6 — OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026

Ο Μαμντάνι δήλωσε σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στους New York Times πως «ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει παραδοσιακά στη Νέα Υόρκη κάθε Σεπτέμβριο για την ετήσια συνάντηση των ηγετών της διεθνούς κοινότητας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

protothema.gr