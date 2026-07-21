Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο νομικός, πρώην βουλευτής και ιστορικό στέλεχος του ΔΗΚΟ, Νίκος Κλεάνθους.

Ο Νίκος Κλεάνθους γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 23 Μαρτίου 1948. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησε καριέρα δικηγόρου.

Το 1976 υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΔΗΚΟ. Διετέλεσε πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λάρνακας. Το 1977, το υπουργικό συμβούλιο επί προεδρίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τον διόρισε στην Επιτροπή Έρευνας για την Κάθαρση σχετικά με το πραξικόπημα του 1974. Διετέλεσε γραμματέας της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας και μέλος της δικαστικής επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), καθώς και του Συμβουλίου Ευημερίας Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ.

Το 1998 εξελέγη αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΚΟ, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2006.Στις 22 Οκτωβρίου 2006 διεκδίκησε την προεδρία του ΔΗΚΟ σε εσωκομματικές εκλογές, θέση στην οποία τελικά εκλέχτηκε ο Μάριος Καρογιάν. Στις βουλευτικές εκλογές του 1996 εκλέχτηκε βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας με το ΔΗΚΟ για την Ζ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο.

Επανεκλέχθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2001 για την Η΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο και στις βουλευτικές εκλογές του 2006 για την Θ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο. Στις Δημοτικές εκλογές του 2011 διεκδίκησε τη θέση του Δημάρχου Λάρνακας, με τη στήριξη του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ, αλλά δεν εξελέγη.

Η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ

Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Κλεάνθους, ιστορικού στελέχους, ιδρυτικού μέλους, πρώην βουλευτή και πρώην Αναπληρωτή Προέδρου του Κόμματος.

Ο Νίκος Κλεάνθους υπηρέτησε επί δεκαετίες την πατρίδα, το Δημοκρατικό Κόμμα και τον δημόσιο βίο της Κύπρου με συνέπεια, αξιοπρέπεια και αφοσίωση στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ως βουλευτής Λάρνακας αλλά και μέσα από την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική του δράση, άφησε το δικό του διακριτό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου και στην ιστορική μας διαδρομή.

Ο Νίκος Κλεάνθους αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς, πολιτικής συμμετοχής και αφοσίωσης. Ο Πρόεδρος, η ηγεσία, τα στελέχη, οι αξιωματούχοι και ο κόσμος του Δημοκρατικού Κόμματος εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.