Σε έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από τις αλλαγές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και την ανακατανομή των διεθνών κεφαλαίων αναδεικνύεται η Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με ανάλυση της United Overseas Bank (UOB).

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις προς τις χώρες της περιοχής αυξήθηκαν κατά 10% το 2025, φθάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 244 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

Η επίδοση ξεπέρασε τον παγκόσμιο ρυθμό αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 6%, ανεβάζοντας τη συνολική επενδυτική ελκυστικότητα της Νοτιοανατολικής Ασίας σχεδόν στα επίπεδα της Ευρώπης.

Δεύτερη παγκοσμίως η Σιγκαπούρη

Η Σιγκαπούρη αποτέλεσε τον δεύτερο μεγαλύτερο προορισμό ξένων επενδύσεων παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα ανήλθαν στα 151 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 60% του συνόλου των επενδύσεων στην περιοχή.

Σε επίπεδο επιμέρους οικονομιών, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Μαλαισία, όπου οι ξένες επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 51%. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές τοποθετήσεις κεφαλαίων σε ψηφιακές υποδομές.

Θετική πορεία κατέγραψαν επίσης η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Αντίθετα, στην Ινδονησία οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων μειώθηκαν κατά 14%.

Η διαφορετική εικόνα της Ινδονησίας

Οι οικονομολόγοι της UOB, Ενρίκο Τανούβιντζαγια και Βινσέντιους Μινγκ Σεν, επισημαίνουν ότι η πτώση στην Ινδονησία μπορεί αρχικά να προκαλεί ανησυχία, αλλά δεν αποτυπώνει πλήρως τη στάση των διεθνών επενδυτών απέναντι στη χώρα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η μείωση των εισροών δεν σημαίνει υποχώρηση των μακροπρόθεσμων επενδυτικών δεσμεύσεων.

Η Ινδονησία εξακολουθεί να ηγείται της περιοχής στις εταιρικές εξαγορές, στις βιομηχανικές αναπτύξεις και στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών.

Ψηφιακές και «πράσινες» επενδύσεις

Παρά τις διαφορετικές τάσεις μεταξύ των οικονομιών της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η περιοχή εξακολουθεί να επωφελείται από ισχυρούς διαρθρωτικούς παράγοντες, σύμφωνα με τη UOB.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιτάχυνση των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές, καθώς και η αυξανόμενη στροφή προς τις «πράσινες» βιομηχανίες και τις τεχνολογίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Την επενδυτική δυναμική ενισχύει και η στρατηγική διαφοροποίησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες μεταφέρουν εκτός Κίνας μέρος της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας και των δραστηριοτήτων συναρμολόγησης ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η τάση αυτή ενδυναμώνει τον ρόλο της Νοτιοανατολικής Ασίας ως παγκόσμιου επενδυτικού και βιομηχανικού κόμβου, σύμφωνα με έκθεση των οικονομολόγων της Oxford Economics, Αλεξάντρα Χέρμαν και Άρτι Λαμ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου.