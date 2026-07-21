Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει εάν οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης υλοποιήσουν την απειλή τους να επιβάλουν αποκλεισμό στην εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι, αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα κάνουν απλώς ό,τι πρέπει».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

«Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή έχει αποδεκατιστεί. Θέλουν απεγνωσμένα να συναντηθούμε και, μέχρι να είναι έτοιμοι για ουσιαστικές συνομιλίες, δεν μας ενδιαφέρει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

skai.gr