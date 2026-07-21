Σε μια εποχή κατά την οποία όλα κινούνται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η απόφαση ως προς το ποια εταιρεία να αναλάβει τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών του δημοσίου, κινήθηκε με ρυθμούς χελώνας υπό την έννοια ότι απαιτήθηκαν τέσσερα χρόνια να ληφθεί.

Τις πιο πάνω συναλλαγές διαχειριζόταν από το 2010 η εταιρεία JCC PAYMENT SYSTEMS LTD και μέσω αυτής οι πολίτες και εταιρείες πλήρωναν ηλεκτρονικά (περιλαμβανομένων και καρτών) διάφορα τέλη προς το δημόσιο. Στις συναλλαγές περιλαμβάνονταν πληρωμές άμεσων φόρων ή και οφειλών στο δημόσιο, άδειες κυκλοφορίας, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ενώ αυτοτελώς εργαζόμενοι και εργοδότες πλήρωναν τις εισφορές τους. Εξάλλου, γίνονταν πληρωμές για εξώδικα τροχαίας και άλλα εξώδικα ενώ πληρώνονταν και διάφορα άλλα τέλη.

Στους πολίτες η JCC είναι γνωστή και για τις πληρωμές διαφόρων δημοτικών τελών (αποχετευτικά, υδατοπρομήθεια, τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας κ.ο.κ.).

Αναφορά στο μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τον διαγωνισμό υπό τον τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Δημοσίου», κάνει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών σε απόφαση της με αφορμή προσφυγή η οποία είχε καταχωρηθεί ενώπιον της. Συγκεκριμένα, στην απόφαση της αναφέρεται, πως «ο σχετικός Διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 07.01.2022 και για να ολοκληρωθεί χρειάστηκαν περίπου τέσσερα χρόνια».

Ο Διαγωνισμός πέρασε από 40 κύματα μέχρι να κατακυρωθεί υπό την έννοια ότι ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής καταχωρήθηκαν διαδοχικές προσφυγές κάποιες εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές ενώ άλλες απορρίφθηκαν, περιλαμβανομένης και της τελευταίας, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2026.

Η προσφορά, τελικά κατακυρώθηκε στην εταιρεία «VivaBank Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία». Το πρώτο από τα δύο τμήματα της προσφοράς ανερχόταν σε €3.921.273 και το δεύτερο σε €172.942, έναντι €4.447.630 (για το πρώτο τμήμα) και €522.821 που ήταν η προσφορά της JCC PAYMENT SYSTEMS LTD για το δεύτερο τμήμα.

Η JCC επικαλέστηκε δέκα λόγους ακύρωσης της απόφασης (με την οποία η προσφορά κατακυρώθηκε στον χαμηλότερο προσφοροδότη) αλλά ουδείς από αυτούς έγινε αποδεκτός από την Αναθεωρητική Αρχή.

Η σύμβαση έχει διάρκεια περίπου 5,5 χρόνια, συγκεκριμένα 67 μήνες.

Από τους μήνες αυτούς, ο ένας αφορά την τεχνική προετοιμασία της διασύνδεσης με το Payment Gateway (PGW) «Αριάδνη» και τέσσερις έως έξι μήνες προορίζονται για τη διασύνδεση με το PGW «Αριάδνη».

Η παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών εκτείνεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.

Στην προκήρυξη προνοείτο επίσης δικαίωμα ανανέωσης για 12 μήνες και άλλους 12 στη συνέχεια.

Στην απόφαση γίνεται αναφορά σε προσφυγές από προσφοροδότες και προστίθεται, πως λαμβάνοντας υπόψιν τρεις ακυρωτικές αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ζητήθηκε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, το Συμβούλιο Προσφορών, αφού μελέτησε όλα τα νέα στοιχεία και δεδομένα που είχε ενώπιον του, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 20.03.2026, αποφάσισε όπως αναθέσει τον Διαγωνισμό στη VivaBank Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία η οποία ήταν η εταιρεία που διαδέχθηκε την εταιρεία Viva Payments Services S.A., η προσφορά της οποίας είχε αναδειχθεί ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

Με τη γνωστοποίηση της απόφασης αυτής στους αιτητές, η JCC καταχώρησε προσφυγή με ημερομηνία 08.04.2026 την οποία και έχασε.

Όλοι οι λόγοι ακύρωσης απορρίπτονται ως αβάσιμοι και ατεκμηρίωτοι, καταλήγει η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής.

Σημειώνεται, πως σε κάποια στιγμή ο Διαγωνισμός κινδύνευσε να τιναχτεί στον αέρα υπό την έννοια ότι αξιολογήθηκε κατά πόσον συνέτρεχαν λόγοι ακύρωσης του ένεκα και του γεγονότος ότι από την προκήρυξη του Διαγωνισμού παρήλθε αρκετό χρονικό διάστημα, οπόταν τα δεδομένα, περιλαμβανομένων και των οικονομικών, διαφοροποιήθηκαν.

Πάντως, παρά τα όποια προβλήματα με τον Διαγωνισμό εδώ και αρκετά χρόνια οι πολίτες και ειδικά οι νεότερες γενιές εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την πρόοδο της τεχνολογίας και, όπως και σε άλλες χώρες, οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται κυρίως ηλεκτρονικά.