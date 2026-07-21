Για άλλη μια φορά πρωταγωνιστικό στέλεχος του κινήματος ΑΛΜΑ εξαπολύει λεκτική επίθεση εναντίον δημοσιογράφου. Προεκλογικά, προηγήθηκε η άστοχη σύγκριση, από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, της Στέλλας Σάββα με συνάδελφό της και οι υποτιμητικές αναφορές προς το πρόσωπο της.

Τώρα, ο Μιχάλης Παρασκευά προκαλεί ξανά με προσβλητικές αναφορές για τον συνάδελφο Φρίξο Δαλίτη, ο οποίος, στο πλαίσιο της δουλειάς του, δημοσίευσε ένα παραπολιτικό σχόλιο στο οποίο του ασκούσε κριτική για τη συμπεριφορά του σε συνεδρία επιτροπής. Κάτι που έχει κάθε δικαίωμα να κάνει. Γι’ αυτό το σχόλιο, ο κ. Παρασκευά τον αποκάλεσε προπαγανδιστή, κατευθυνόμενο και διάφορα άλλα, χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση.

Για όσους πιθανώς να μην το γνωρίζουν, η δημοσιογραφία δεν περιορίζεται σε ρεπορτάζ και παράθεση γεγονότων. Υπάρχουν διαφορετικά είδη δημοσιογραφικών κειμένων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων άποψης και των παραπολιτικών σχολίων. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες και οι πολιτικοί οφείλουν να ανέχονται την κριτική, όπως βεβαίως και οι δημοσιογράφοι. Ωστόσο, είναι ένα πράγμα η κριτική, και άλλο οι προσωπικές επιθέσεις.

Εκεί στο ΑΛΜΑ λοιπόν, καλό θα ήταν να ξανασκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους δημοσιογράφους και να υιοθετήσουν έστω κάποιους βασικούς κανόνες πολιτικού πολιτισμού.

ΕΜ