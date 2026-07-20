Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση και οι προσβλητικές αναφορές του βουλευτή του ΑΛΜΑ Μιχάλη Παρασκευά σε εκπομπή podcast, σε βάρος του δημοσιογράφου του Φιλελεύθερου Φρίξου Δαλίτη. Η Ένωση Συντακτών Κύπρου καταγγέλλει την αήθη, ατεκμηρίωτη και αφοριστική επίθεση του βουλευτή, τονίζοντας ότι πλήττει την επαγγελματική αξιοπρέπεια του δημοσιογράφου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΣΚ υπερασπίζεται το δικαίωμα στην κριτική, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτή οφείλει να ασκείται με τεκμηρίωση και σεβασμό, ενώ ζητά από τον Μιχάλη Παρασκευά να αποσύρει τους χαρακτηρισμούς που διατύπωσε και καλεί την ηγεσία του ΑΛΜΑ να τοποθετηθεί.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Αήθης επίθεση βουλευτή σε βάρος δημοσιογράφου

Όσοι βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα και εκφέρουν δημόσιο λόγο, είναι εύλογο, θεμιτό και αναγκαίο να υπόκεινται σε δημόσια κριτική. Αυτός ο κανόνας δεν εξαιρεί ούτε τους πολιτευτές, ούτε τους δημοσιογράφους, ούτε οποιονδήποτε άλλο. Η κριτική είναι οξυγόνο για τη δημοκρατία, φτάνει να τεκμηριώνεται και να διατυπώνεται με ευπρέπεια.

Σε εκπομπή podcast με την επωνυμία «“Netcast Zone», η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 13 Ιουλίου 2026, ο δημοσιογράφος Φρίξος Δαλίτης δέχθηκε αήθη, ατεκμηρίωτη και αφοριστική επίθεση – γεμάτη χαρακτηρισμούς, απαξίωση και ειρωνεία – από τον βουλευτή του κόμματος ΑΛΜΑ Μιχάλη Παρασκευά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου με λύπη παρατηρεί ότι ο εν λόγω βουλευτής χαρακτήρισε τον συνάδελφο Φρ. Δαλίτη «κατευθυνόμενο» και «προπαγανδιστή» που υπηρετεί «πολιτική σκοπιμότητα». Οι πιο πάνω σοβαρότατες κατηγορίες είναι έωλες, ατεκμηρίωτες, αφοριστικές και βαθύτατα προσβλητικές. Είναι ανεπίτρεπτο, εκτός κάθε ηθικής και δεοντολογίας, να αμαυρώνεται η επαγγελματική πορεία ενός δημοσιογράφου με εικοσαετή θητεία στον κλάδο, τόσο άσκεφτα και ασόβαρα. Οι ισχυρισμοί του Μ. Παρασκευά αγγίζουν τα όρια του προπηλακισμού και πρέπει να αποσυρθούν πάραυτα. Η ηγεσία του κόμματος ΑΛΜΑ οφείλει να τοποθετηθεί. Εγκρίνει αυτή τη συμπεριφορά που παραβιάζει βάναυσα την πολιτική ευπρέπεια;

Η πρόκληση του βουλευτή Παρασκευά δεν περιορίστηκε μόνο στο συνάδελφο Δαλίτη, επεκτάθηκε, το ίδιο αφοριστικά και ατεκμηρίωτα, ισχυριζόμενος: «Υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι κατευθυνόμενοι». Έριξε μάλιστα το γάντι και προς τη συντεχνία μας: «Ας έλθει η Ένωση Συντακτών για να παραπονεθεί ότι δεν ισχύει τούτο. Κύριε Γιώργο Φράγκο κάμετε μου πρόβλημα»! Η Ένωση Συντακτών Κύπρου είναι ένας σοβαρός οργανισμός με επτά δεκαετίες δράσης στην πλάτη της. Το Δ.Σ. της ΕΣΚ δεν πρόκειται να διολισθήσει σε χαρακτηρισμούς και αφορισμούς, αν και η πρόκληση είναι μεγάλη. Όποιος έχει παράπονα σε βάρος δημοσιογράφων για συγκεκριμένη εργασία τους, είναι ελεύθερος να προσφύγει στα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα, στα πλαίσια της αυτορρύθμισης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, προκειμένου να διεκδικήσει τα όποια δίκαια πιστεύει ότι έχει.

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