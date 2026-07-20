Τη λήψη άμεσων μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις Κεντρικές Φυλακές ζητά το Κλαδικό Τμήμα Φυλακών της Συντεχνίας Ισότητα. Σε σημερινή ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι προχωρεί σε επίσημη καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχανισμών για το, όπως το χαρακτηρίζει, «απαράδεκτο και επικίνδυνο καθεστώς εγκλεισμού» μελών του προσωπικού κατά την ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τη συντεχνία, εργαζόμενοι παραμένουν πίσω από χειροκίνητες πόρτες χωρίς διαθέσιμη έξοδο διαφυγής.

Όπως αναφέρεται, τα χθεσινοβραδινά δραματικά γεγονότα στις Κεντρικές Φυλακές, όπου κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε αφροστρώματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, επιβεβαιώνουν ότι από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα και αυτή τη φορά, όπως και στις αρχές Δεκεμβρίου 2025 με τη φωτιά στην Πτέρυγα 10Α. «Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κινδύνου και, όπως καταδεικνύει η έκβαση των γεγονότων, κάθε φορά στεκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην τραγωδία», σημειώνεται σχετικά.

Ευχόμενη περαστικά και ταχεία ανάρρωση στους συναδέλφους τους που τραυματίστηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης και απεγκλωβισμού, καθώς και στον συνάδελφο που κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα από την εισπνοή καπνού και νοσηλευόταν με οξυγόνο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, η συντεχνία αναφέρει ότι «αυτή η αυτοθυσία δεν μπορεί να συγκαλύπτει άλλο τις εγκληματικές παραλείψεις μιας Διεύθυνσης που ζει στον δικό της κόσμο».

«Είναι απαράδεκτο και άκρως επικίνδυνο, εν έτει 2026, οι πόρτες των πτερύγων να παραμένουν χειροκίνητες και οι εργαζόμενοι να κλειδώνονται μέσα, σαν ποντίκια σε παγίδα, την ώρα του κινδύνου. Είναι εξοργιστικό ότι, ενώ πρόκειται για την τρίτη φορά που τίθεται φωτιά στη συγκεκριμένη πτέρυγα, η Διεύθυνση δεν μερίμνησε ποτέ να εγκαταστήσει ούτε ένα στοιχειώδες πυροσβεστικό σημείο. Αντιθέτως, έσπευσε πανικόβλητη να το εγκαταστήσει μόλις σήμερα — κατόπιν εορτής», υπογραμμίζει.

«Η εγκληματική αδιαφορία, όμως, δεν σταματά στα μέτρα ασφαλείας. Επεκτείνεται στην πλήρη απαξίωση των προτάσεών μας που θα απέτρεπαν τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν νοείται, σε φυλακή χωρητικότητας 600 ατόμων, να στοιβάζονται 1.200 ψυχές. Κινδυνεύουν καθημερινά και οι δεσμοφύλακες και οι κρατούμενοι», τονίζεται περαιτέρω.

Αναφορικά με συγκεκριμένες εισηγήσεις για νομοσχέδια και αλλαγές, η συντεχνία απαιτεί τέλος στον εγκλεισμό των εργαζομένων μέσα στις πτέρυγες, σύγχρονα συστήματα ελεγχόμενης διαφυγής και εκκένωσης, αλλαγή οργανογράμματος με άμεση κατάργηση του συστήματος των «μονάδων» και μετάβαση σε «ομάδες», για σωστή, ορθολογική και ασφαλή διαχείριση της Υπηρεσίας, τη δημιουργία Ανεξάρτητης Ομάδας Ερευνών και Καταστολής, την άμεση αποσυμφόρηση με εφαρμογή του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού στους υπόδικους, με μοναδική υποχρέωση την εμφάνισή τους μία φορά την ημέρα στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό και γενικότερη επέκταση της χρήσης του βραχιολιού και δραστική αύξηση της επιβολής της ποινής της κοινοτικής εργασίας.

Ζητά επίσης άμεσες απελάσεις όλων των αλλοδαπών που εκτίουν ποινές για μικροαδικήματα και άμεση πρόσληψη 150 νέων έκτακτων συμβασιούχων δεσμοφυλάκων για δύο χρόνια, με όσους αποδείξουν στην πράξη ότι είναι σωστοί επαγγελματίες και αξιολογηθούν θετικά από τους προϊσταμένους τους, να πριμοδοτούνται — μέσω σχετικού νομοσχεδίου — με 10 επιπλέον μονάδες λόγω πραγματικής εμπειρίας, όταν θα διεκδικήσουν μόνιμες θέσεις.

Η Συντεχνία υποστηρίζει επίσης πως η Διοίκηση των φυλακών δεν απάντησε στις επιστολές της και πως επέλεξε να επιτεθεί στη Συντεχνία με πειθαρχικές διώξεις και φθηνούς τακτικισμούς εναντίον των αξιωματούχων της. «Και τούτο για έναν και μόνο λόγο: επειδή ζητούμε δημόσια, και απεγνωσμένα, την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας χωρίς φόβο· και επειδή, με κάθε τίμημα, στεκόμαστε ασπίδα στα δικαιώματα των συναδέλφων μας».

«Ως εκ τούτου, ξεκαθαρίζουμε ότι ο προφορικός διάλογος έχει κλείσει οριστικά. Τον δρόμο αυτόν τον επέλεξαν οι ίδιοι, με την απαξιωτική και αυταρχική τους στάση. Κάθε επικοινωνία μας, τόσο με τη Διεύθυνση όσο και με την πολιτική ηγεσία, θα γίνεται από εδώ και πέρα αποκλειστικά γραπτώς, η οποία θα κοινοποιείται αυτόματα σε όλους τους αρμόδιους φορείς, στην Κύπρο και διεθνώς. Η Συντεχνία προχωρεί σε άμεση επίσημη καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχανισμών για το απαράδεκτο και επικίνδυνο καθεστώς εγκλεισμού των συναδέλφων εν ώρα εργασίας, πίσω από χειροκίνητες πόρτες, χωρίς διέξοδο διαφυγής. Δεν θα περιμένουμε το επόμενο περιστατικό για να μετρήσουμε νεκρούς», καταλήγει.

ΚΥΠΕ