Σε συλλήψεις κρατουμένων για τον εσκεμμένο εμπρησμό σε κελιά και στο διάδρομο της πτέρυγας υψίστης ασφαλείας των Κεντρικών Φυλακών που ξέσπασε χθες το βράδυ, προχωρεί η Αστυνομία.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας μαζί με εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετέβησαν σήμερα στην πτέρυγα αρ. 4 στην οποία κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε κελιά και στο διάδρομο και προέβησαν σε εξετάσεις. Εντοπίστηκε ο τρόπος που τέθηκε η πυρκαγιά ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε τέσσερις κρατούμενους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, οι υποκινητές ήταν δύο και δεν αποκλείεται οι ανακριτές της Αστυνομίας να προχωρήσουν εντός της ημέρας στην έκδοση εντάλματος σύλληψής τους με σκοπό τη διερεύνηση του αδικήματος του εμπρησμού και της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το προσωπικό των Κεντρικών Φυλακών είχε ήδη προχωρήσει στην ασφαλή απομάκρυνση των κρατουμένων, χωρίς να τεθεί κανείς σε κίνδυνο. Η φωτιά είχε ξεσπάσει ταυτόχρονα στις 10:15 μ.μ και ένα μέλος του προσωπικού των Φυλακών μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Στην πτέρυγα 4 διαμένουν βαρυποινίτες κυρίως λόγω προβληματικής συμπεριφοράς και υπάρχει αυξημένη επιτήρηση.

Το περιστατικό συνδέθηκε με τη μη παραχώρηση εκ μέρους της διεύθυνσης παράτασης στην ώρα που έπρεπε να περιοριστούν στα κελιά τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουν τον τελικό του Μουντιάλ. Σημειώνεται ότι στα κελιά των κρατουμένων στη συγκεκριμένη πτέρυγα δεν υπάρχουν ατομικές τηλεοράσεις όπως σε άλλες πτέρυγες.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, η πραγματική αιτία είναι πως ορισμένοι κρατούμενοι που βρίσκονται στην πτέρυγα αυτή επιθυμούν να μεταφερθούν σε άλλες πτέρυγες, επειδή η συγκεκριμένη λόγω μέτρων, δεν διαθέτει πρίζες και επομένως δεν τους παρέχεται η δυνατότητα να έχουν τηλεόραση ή και κινητά τηλέφωνα. Ήδη αρκετοί κρατούμενοι έχουν υποβάλει αίτημα για μετακίνησή τους εδώ και καιρό χωρίς αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ, έντονη ήταν η αντίδραση της ΠΑΣΥΔΥ σε σχέση με την φωτιά που ξέσπασε στις Κεντρικές Φυλακές. Σε ανακοίνωση του ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τα ψεσινά επεισόδια στον χώρο των Κεντρικών Φυλακών και επανατονίζει την επείγουσα ανάγκη που υφίσταται εδώ και καιρό για αποσυμφόρηση του πληθυσμού των Φυλακών με άμεση μείωση του αριθμού των κρατουμένων. «Η πληρότητα, που ξεπερνά το 200% και αποτελεί την υψηλότερη εντός Ε.Ε. σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού αναπόδραστα οδηγούν σε περιορισμένη δυνατότητα καθολικού ελέγχου, ώστε να προλαμβάνεται και να αποτρέπεται η έξαρση τέτοιων φαινομένων και περιστατικών, όπως το χθεσινό», αναφέρει ο Κλάδος.