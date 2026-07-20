Στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού θα παραμείνει ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την απόπειρα φόνου 23χρονου, που διαπράχθηκε στις 9 Ιουνίου έξω από υποστατικό στα Κάτω Πολεμίδια.

Σήμερα (20/7) η υπόθεση ήταν ορισμένη για πρώτη εμφάνιση ενώπιον του Κακουργιοδικείου και ο 24χρονος κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, με τον ίδιο να αρνείται ενοχή σε όλες. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις κατηγορίες της απόπειρας φόνου, της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και της μεταφοράς μαχαιριού.

Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στα τέλη Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του 24χρονου έφερε ένσταση στην περαιτέρω κράτηση του πελάτη του. Ωστόσο, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, διατάσσοντας όπως παραμείνει υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την έναρξη της δίκης.

Όπως έγραψε σε προηγούμενο δημοσίευμά του το philenews, ο 24χρονος, όταν ανακρίθηκε γραπτώς, ανέφερε ότι όσα έχει να πει θα τα καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. Σημειώνεται ότι το θύμα, μετά τη χειρουργική επέμβαση και ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο νοσηλείας, παρουσία αστυνομικού, φέρεται να ανέφερε: «Εμασιέρωσε με ο…», κατονομάζοντας τον 24χρονο. Επιπλέον, στην κατάθεσή του ο 23χρονος ανέφερε ότι το πρόσωπο που τον τραυμάτισε ήταν ο κατηγορούμενος.

Ο 23χρονος υποστήριξε ακόμη ότι είχε προηγηθεί παρεξήγηση μεταξύ τους και ότι ο 24χρονος τού επιτέθηκε, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι. Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν έρθει σε αντιπαράθεση μέσω Instagram για θέματα οπαδικού περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα κίνητρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πριν από τα μαχαιρώματα, προηγήθηκε έντονη λογομαχία μεταξύ του θύματος και άλλου προσώπου, η οποία εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Ιουνίου έξω από καφενείο στα Κάτω Πολεμίδια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαίρι, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή και διέφυγε. Ο 23χρονος υπέστη σοβαρό τραύμα μήκους έξι εκατοστών στην ανιούσα μοίρα του δεξιού παχέος εντέρου, καθώς και ρήξη του τοιχώματος του εντέρου. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε και δεύτερη τραυματική βλάβη μήκους περίπου δύο εκατοστών.