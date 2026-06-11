Συνελήφθη το πρωί ο 24χρονος Ελληνοκύπριος που καταζητείτο για την υπόθεση απόπειρας φόνου με θύμα 23χρονο στη Λεμεσό.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης στην ΑΔΕ Λεμεσού, όπου συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος που είχε εκδοθεί εναντίον του.

Η υπόθεση αφορά τον σοβαρό τραυματισμό 23χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος δέχθηκε μαχαιριά στην κοιλιά το μεσημέρι της Τρίτης έξω από υποστατικό στα Κάτω Πολεμίδια.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, προηγήθηκε έντονη λογομαχία μεταξύ του θύματος και άλλου προσώπου, η οποία εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή και διέφυγε.

Μετά τη σύλληψή του, ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.