Σε προχωρημένο στάδιο είναι το ανακριτικό έργο για την υπόθεση τρομοκρατίας και το φερόμενο δίκτυο της Χαμάς με δράση στην Κύπρο.

Γι΄ αυτό και σήμερα θα καταχωρισθεί υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων -ηλικίας 32, 38, 54 και 57 χρόνων– και θα ακολουθήσει η διαδικασία παραπομπής της στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο της πόλης.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα κατηγορηθούν και οι τέσσερις συλληφθέντες ή ότι θα ζητηθεί η κράτηση όλων από τον εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής. Αυτό φαίνεται να έχει να κάνει καθαρά με το ανακριτικό έργο και τα στοιχεία που προέκυψαν για έκαστο εκ των υπόπτων προσώπων.

Όπως προκύπτει από τα όσα πληροφορείται η εφημερίδα μας, ο βαθμός ανάμειξης του κάθε προσώπου διαφέρει κάτι που υποδεικνύει πως δεν πρέπει να αποκλειστούν και οι εκπλήξεις κατά τη σημερινή προσαγωγή τους στο Δικαστήριο.

Βεβαρημένη θέση

Βέβαια, είναι σαφές ότι βεβαρημένη θέση έχει ο 38χρονος, ο οποίος φέρεται να ήρθε στην Κύπρο μέσω κατεχομένων για να οργανώσει το δίκτυο. Μάλιστα, όλες οι πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο συγκλίνουν κι αναφέρουν πως από το ερευνητικό έργο της Αστυνομίας προέκυψαν ιδιαίτερα επιβαρυντικές μαρτυρίες για τον εν λόγω ύποπτο.

Ο 38χρονος ήταν αυτός που, με βάση πάντα την σε βάρος του μαρτυρία, επιστράτευσε τον 37χρονο Γιουσέφ, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ελλαδικές Αρχές έχουν μαρτυρία σε βάρος του 38χρονου πως ήταν αυτός που έκλεισε εισιτήρια στον 37χρονο για να ταξιδέψουν με προορισμό τη Μαλαισία, όπου φέρονται να εκπαιδεύτηκαν για την παρασκευή εκρηκτικών μηχανισμών υψηλής ισχύος.

Εικόνα ηγέτη

Μάλιστα, ο 37χρονος που ομολόγησε την ανάμειξή του με το δίκτυο, φέρεται να ανέφερε στις ελλαδικές Αρχές κατά την ομολογία του πως είχε μετανιώσει και άλλαξε γνώμη, όμως, επειδή ο 38χρονος είχε προβεί σε έξοδα και διευθετήσεις ένιωθε υποχρέωση και όντας ευάλωτος αποδέχθηκε τελικά να ταξιδέψει για την ασιατική χώρα. Με απλά λόγια η μαρτυρία αυτή φαίνεται να αποδίδει εικόνα ηγέτη στο δίκτυο για τον 38χρονο που είχε συλληφθεί στις 21 Μαΐου στη Λάρνακα.

Τα παιδιά του υπόπτου

Χθες, στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης κυριάρχησε η χθεσινή αποκάλυψη του «Φ» ότι τρία παιδιά ενός εκ των δυο υπόπτων που διάγουν την πέμπτη δεκαετία της ηλικίας τους (57χρονος και 54χρονος, αντίστοιχα), έχουν συνάψει σύμβαση με την Εθνική Φρουρά (Συμβασιούχοι Οπλίτες). Προηγουμένως, την Δευτέρα, είχαμε αποκαλύψει ότι ένας εκ των τέκνων του υπόπτου (είναι πολύτεκνος) υπηρετεί στην Αστυνομία Κύπρου και είχε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία ημεδαπών και αλλοδαπών προσώπων.

Για το θέμα ρωτήθηκε χθες ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, στην ενημερωτική εκπομπή του Σίγμα («Μεσημέρι και κάτι»). Ο κ. Πάλμας απαντώντας στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Χρήστου Μιχάλαρου για τα παιδιά του υπόπτου που είναι συμβασιούχοι οπλίτες, αν και φειδωλός, έστειλε το μήνυμα ότι δεν έχει εντοπιστεί τίποτα σε βάρος τους. «Δεν μας έδωσαν το δικαίωμα να υποψιαζόμαστε οτιδήποτε που αφορά την επαγγελματική τους καριέρα» είπε συγκεκριμένα. Έστειλε μήνυμα ότι πρέπει να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και ότι «επειδή ο πατέρας τους θεωρείται ύποπτος» δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τα δικαιώματά τους. «Επίορκος μπορεί να είναι και ένας Ελληνοκύπριος. Κάνουμε ζημιά στην υπόληψή τους», είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός.

Πάντως, ο πατέρας των προαναφερθέντων, σύμφωνα με τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, θα συμπεριλαμβάνεται στο κατηγορητήριο.

Ο «Φ» στην προσπάθειά του να διαπιστώσει κατά πόσον εξετάστηκε ο ρόλος των τέκνων του υπόπτου, μίλησε με πηγή που έχει καλή γνώση των δεδομένων. Η θέση που μας δόθηκε είναι πως δεν προκύπτει τίποτα σε βάρος των γόνων του συλληφθέντα.