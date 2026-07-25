Στη σύλληψη τριών προσώπων, ηλικίας 50, 42 και 29 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, μετά από επιχείρηση που διενήργησαν μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, κατά την οποία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαζί με άλλα τεκμήρια, ποσότητα μεθαμφεταμίνης, μεικτού βάρους 150 γραμμαρίων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση και εμπορία μεθαμφεταμίνης, μέλη της ΥΚΑΝ στις 21/07/2026 εντόπισαν 50χρονο και 42χρονη να διακινούνται με αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο προς Πάφο και να σταθμεύουν σε περιοχή χωριού της Πάφου, όπου στη συνέχεια, 29χρονος αφίχθηκε με άλλο αυτοκίνητο. Ο 50χρονος προσέγγισε τον 29χρονο οδηγό και του παρέδωσε αντικείμενο, το οποίο έβγαλε από τη τσέπη του όπου νωρίτερα θεάθηκε από τους Αστυνομικούς να τοποθετεί χρήματα, ενώ ακολούθως, ο 50χρονος παρέλαβε από το όχημα του 29χρονου άλλο αντικείμενο.

Αφού οι τρεις ύποπτοι αναχώρησαν με τα οχήματά τους από το σημείο, τα μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν τους 50χρονο και 42χρονη σε περιοχή στην επαρχία Λεμεσού, όπου και τους υπέβαλαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο εντόπισαν στο όχημα, τέσσερα νάιλον σακουλάκια που περιείχαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνης – crystalmeth, μεικτού βάρους 145 γραμμαρίων συνολικά, καθώς και μια πίπα καπνίσματος, με ίχνη καμένης crystalmeth.

Ο 50χρονος και η 42χρονη συνελήφθησαν για τα αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης των δύο υπόπτων, δυνάμει των οποίων αυτοί επανασυνελήφθησαν. Ο 29χρονος αναζητήθηκε από την Αστυνομία ωστόσο δεν εντοπίστηκε και εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα. Στις 22/07/2026 ο 50χρονος και η 42χρονη οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής τους επτά ημερών.

Χθες μέλη της ΥΚΑΝ, ΥΔΑΠ και ΟΠΕ Πάφου μετά από πληροφορία ανέκοψαν σε δρόμο της επαρχίας Πάφου αυτοκίνητο το οποίο οδηγείτο από τον 29χρονο καταζητούμενο, τον οποίον και συνέλαβαν δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Σε έλεγχο που διενήργησαν τα μέλη της Αστυνομίας εντοπίστηκε ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνης – crystal meth συνολικού μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Ο 29χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του πέντε ημερών.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, προμήθεια ναρκωτικών, παράνομη χρήση ναρκωτικών, και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ΥΚΑΝ Λεμεσού και Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Συνελήφθη και 47χρονος στη Λεμεσό

Εξάλλου, χθες γύρω στη 13:30, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού βρίσκονταν σε περιπολία σε χωριό της Δυτικής Λεμεσού στο πλαίσιο των δράσεων της ΑΔΕ Λεμεσού για πρόληψη του εγκλήματος όπου εντόπισαν και ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγείται από 47 χρόνο.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκαν εντοπίστηκαν στην κατοχή του σακουλάκι τύπου zip log που περιείχε πέραν των 2 γραμμαρίων crystal meth ενώ από έρευνα στο όχημα του εντόπισαν κρυμμένο δεύτερο σακουλάκι που περιείχε 59 γραμμάρια περίπου crystal.

Επίσης, οδηγούσε το όχημα με ληγμένη μαθητική άδεια οδηγού. Ο ύποπτος συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ Λεμεσού όπου ομολόγησε ότι τα ανευρεθέντα που εντοπίστηκαν του ανήκουν. Ο ύποπτος παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου και εναντίον του εξασφαλίστηκε διάταγμα προσωποκράτησης για πέντε μέρες. Η ΥΚΑΝ και Τροχαία Λεμεσού συνεχίζουν εξετάσεις