Ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τη μαρτυρία της Χαρίτας Μάντολες και όσα βίωσε το 1974 συνέθεσε ο 16χρονος Παναγιώτης-Ραφαήλ Μελετιάδης, μετατρέποντας τη συγκίνησή του σε μουσική. Το «Πότε να ξημερώσει» αποτελεί κατάθεση ψυχής από ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος, μισό και πλέον αιώνα μετά την τουρκική εισβολή, αποδεικνύει ότι η νεολαία κρατά ζωντανή τη μνήμη της κυπριακής τραγωδίας.

Μιλώντας στο philenews για το πώς εμπνεύστηκε το τραγούδι, ο Παναγιώτης εξήγησε ότι πριν από δύο χρόνια, όταν ήταν 14 ετών, άκουσε στο γυμνάσιό του τη συγκλονιστική ζωντανή μαρτυρία της Χαρίτας Μάντολες.

«Σε μία εκδήλωση στο σχολείο μου άκουσα την ιστορία της, τις μαρτυρίες της, τα βιώματά της, όλα αυτά που πέρασε κατά την εισβολή, και από εκεί εμπνεύστηκα. Ένιωσα το χρέος να μετουσιώσω την ιστορία σε μουσική», ανέφερε.

Έτσι και έγινε. Βρήκε τους στίχους του Κύπριου ποιητή Βασίλη Κωνσταντίνου και, αφού εξασφάλισε την άδειά του, δημιούργησε ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία και ελπίδα, το οποίο ερμηνεύει η Μαρία Χριστοδούλου.

«Πρώτα μου δόθηκαν οι στίχοι και μετά έγραψα τη μελωδία. Μου βγήκε εύκολα, λόγω όσων είχα ακούσει», είπε χαρακτηριστικά.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά το 2024, σε εκδήλωση στο σχολείο του Παναγιώτη, στην οποία επίτιμη προσκεκλημένη ήταν η Χαρίτα Μάντολες.

«Όταν το άκουσε η κ. Μάντολες, συγκινήθηκε πάρα πολύ. Της είπα πως, ορμώμενος από την ιστορία της, θέλησα μέσα από τη μουσική να εκφράσω τα συναισθήματα που μου δημιούργησαν οι αφηγήσεις της. Της εξήγησα επίσης ότι το τραγούδι είναι αφιερωμένο τόσο στην ίδια όσο και σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την περίοδο, αλλά και σε όλους τους αγνοουμένους», ανέφερε ο Παναγιώτης.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε επίσημα στο Spotify στις 17 Ιουλίου 2026, ενώ είναι διαθέσιμο και στο YouTube.

Γράφει δικά του κομμάτια από τα 12 του χρόνια

Όπως εξηγεί ο πατέρας του Παναγιώτη, δρ Κωνσταντίνος Μελετιάδης, ο γιος του, ως καλλιτεχνική φύση, επηρεάστηκε βαθιά όταν άκουσε την ιστορία της Χαρίτας Μάντολες. Το τραγούδι, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί φόρο τιμής στη μνήμη εκείνων που χάθηκαν, ένα απαλό χάδι στις σκέψεις κάθε πρόσφυγα που λαχταρά την επιστροφή στο σπίτι του, καθώς και μια υπενθύμιση ότι η νέα γενιά της Κύπρου δεν ξεχνά.

Ο δρ Μελετιάδης ανέφερε επίσης ότι ο Παναγιώτης γράφει δικά του κομμάτια από την ηλικία των 12 ετών. «Πρόκειται για έναν ήδη αναγνωρισμένο νέο δημιουργό, ο οποίος έχει βραβευθεί στα μαθητικά φεστιβάλ σύνθεσης “Μάριος Τόκας – Κώστας Μόντης” επί τρεις συνεχόμενες χρονιές, ενώ είναι και κάτοχος του πρώτου βραβείου “Μίμης Πλέσσας” στην Κύπρο», είπε.

«Στον κόσμο μας σήμερα», συνέχισε, «δεν συναντάς κάθε μέρα 16χρονα παιδιά που όχι μόνο συνθέτουν ορχηστρικά έργα τέτοιου επιπέδου, αλλά επιλέγουν συνειδητά να καταθέσουν την ψυχή τους για την ιστορική μνήμη και τις ανοιχτές πληγές του τόπου μας».

Το τραγούδι «57» για τα Τέμπη

Ο Παναγιώτης έχει γράψει και άλλες μουσικές συνθέσεις εμπνευσμένες από ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. Μεταξύ αυτών είναι το τραγούδι «57», το οποίο δημιούργησε πριν από δύο χρόνια για την τραγωδία των Τεμπών.