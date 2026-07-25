Οι πυρκαγιές που μαίνονται δυτικά της Μαδρίτης έφθασαν στις εγκαταστάσεις του Madrid Deep Space Communications Complex της NASA, κοντά στην περιοχή Ρομπλέδο ντε Τσαβέλα, προκαλώντας την εκκένωσή τους.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ Διάστημα.

The wildfires are menacing the Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), @NASA’s only facility in Spain and one of only three ground stations in the Deep Space Network (DSN) that the U.S. agency operates around the world, along with those in Goldstone (California) and… pic.twitter.com/BaMrDLVazc July 24, 2026

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

Το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», όπως αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.

Oι Ισπανοί ζουν εφιαλτικές στιγμές καθώς τα δύο μεγάλα μέτωπα της πυρκαγιάς σε Καστίλη και Μαδρίτη ενώθηκαν και κατακαίνε χιλιάδες στρέμματα.

«Λόγω των πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης» εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στις κοινότητες Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα και Ρομπλέδο δε Τσαβέλα» ενώ οι κάτοικοι της Ναβαλαγκαμέλα κλήθηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Ο περιφερειάρχης της Καστίλης εξέφρασε το φόβο ότι «δεν απομένει πολύς χρόνος» μέχρι να ενωθούν τα δύο μεγάλα μέτωπα, εκείνο της Μαδρίτης που έχει κάψει 60.000 στρέμματα με εκείνο της Καστίλης-Λεόν που έχει κάψει 90.000 στρέμματα. Και έτσι έγινε.

«Είναι μια πολύ κακή είδηση» πρόσθεσε ο Νικάνορ Σεν Βέλεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους για τις πυρκαγιές στην Άβιλα της Καστίλης και την περιοχή της Μαδρίτης.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι θυελλώδεις άνεμοι ένωσαν σε ένα ενιαίο μέτωπο τα διαφορετικά μέτωπα.

Πάνω από 26.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκκενώσουν άλλες δύο κοινότητες το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους.

Τις προηγούμενες ώρες, είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής.

Συνολικά έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους 26.000 άνθρωποι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μαδρίτη

«Ο καπνός ήταν απίστευτα πυκνός. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις», δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Antena 3 Ισπανός που εγκατέλειψε το σπίτι του με τη σύζυγό του και τα τρία κατοικίδιά του.

Μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης επιτρέπονταν στους δρόμους κοντά στην πυρκαγιά, ενώ η αστυνομία έστησε σημεία ελέγχου για να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς δύο μεγάλες πυρκαγιές συγχωνεύθηκαν δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.

protothema.gr, cnn.gr