Δραματική και πρωτοφανής σε αγριότητα είναι η κατάσταση με τις πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, καθώς 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται, σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Η ισπανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε μέσα σε δύο ώρες στο κάλεσμα της Αυτόνομης Κοινότητας της Μαδρίτης να τεθεί η περιφέρεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, ζήτησε μέσω ανάρτησης στο X να κηρυχθεί το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας 3 του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας κατά των δασικών πυρκαγιών της Μαδρίτης (Infoma).

Αυτό σημαίνει ότι η κεντρική κυβέρνηση αναλαμβάνει τον έλεγχο της κατάστασης και τη διοίκηση της επιχείρησης αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης, καθώς η περιφέρεια αδυνατεί να αντιμετωπίσει με τα δικά της μέσα την κατάσβεση των τριών μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται ταυτόχρονα: δύο στη Βίγια ντελ Πράδο και μία τρίτη στη γειτονική Σαν Μαρτίν δε Βαλδεϊγκλέσιας, στη δυτική οροσειρά της περιοχής.

🔴 Grande-Marlaska declara la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. pic.twitter.com/lMX0IohPSW — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 23, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα αναβάθμισε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε «εθνικού ενδιαφέροντος» για την Περιφέρεια της Μαδρίτης και επέκτεινε το μέτρο και στην επαρχία της Άβιλα (βορειοδυτικά της Μαδρίτης), εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Μπουρκοχόνδο, η οποία κατευθύνεται προς το έδαφος της Αυτόνομης Κοινότητας της Μαδρίτης.

Γύρω από την περιοχή της Μαδρίτης, οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει 10.000 ανθρώπους να εκκενώσουν τις εστίες τους, με τον στρατό να αναλαμβάνει να βοηθήσει.

Τουλάχιστον οι πυροσβέστες σημείωσαν πρόοδο στην αντιμετώπιση μιας μεγάλης πυρκαγιάς στο ιστορικό Τολέδο – νότια της Μαδρίτης – και έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι των απειλούμενων κοινοτήτων μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σχεδόν 125.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία φέτος, σε σύγκριση με 393.000 για ολόκληρο το περασμένο έτος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Ακραία υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας 44,7°C καταγράφηκαν την Πέμπτη στην Κιέζα, στην ισπανική επαρχία Μούρθια, σύμφωνα με την Aemet, την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία. Την προηγούμενη ημέρα, οι ισπανικές πόλεις Αλμπαθέτε, Άβιλα και Τερουέλ έσπασαν τα ρεκόρ θερμοκρασιών του Ιουλίου, με τη ζέστη να φτάνει τους 42°C.

Στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ απευθύνεται η Γαλλία

Η Γαλλία ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στις ακτές του Ατλαντικού.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε την Παρασκευή στο X ότι η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά τεταμένη» με τις πυρκαγιές να είναι ιδιαίτερα σοβαρές στη Ζιρόντ (Μπορντό) στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Η πυρκαγιά στις ακτές του Ατλαντικού προκάλεσε την απομάκρυνση περισσότερων των 20.000 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων τουριστών, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως σε 20 χρόνια μετρήσεων δεν είχαν καεί τόσες πολλές περιοχές στη Γαλλία στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα από το ευρωπαϊκό σύστημα Effis (European Forest Fire Information System).

naftemporiki.gr