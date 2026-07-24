Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη και της «Σάντη», προχώρησε σήμερα το ΤΑΕ Αρχηγείου και έχουν επιδοθεί τα κατηγορητήρια και στα δύο πρόσωπα.

Η Νομική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι «κατόπιν μελέτης του μαρτυρικού υλικού που διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από την Αστυνομία στις 30 Ιουνίου 2026 σε σχέση με την υπόθεση “Σάντη”, ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε σήμερα, ενώπιον Δικαστηρίου, ποινική υπόθεση κατά δύο φυσικών προσώπων».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης. Η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας και η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει το φθινόπωρο.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της αστυνομικής έρευνας που ξεκίνησε μετά από ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη, στην οποία κατονομάζονταν πρόσωπα και διατυπώνονταν σοβαροί ισχυρισμοί, κυρίως για υποθέσεις διαφθοράς, αλλά και για βιασμό.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο οι ισχυρισμοί όσο και τα επίμαχα μηνύματα που επικαλέστηκε ο κ. Δρουσιώτης είχαν κατασκευαστεί μέσω εφαρμογής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το συγκεκριμένο υλικό τού είχε παραδοθεί από τη «Σάντη», η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, παραδέχθηκε το γεγονός αυτό και στις καταθέσεις που έδωσε κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης.